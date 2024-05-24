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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لو حسيت إنك مصاب بالإجهاد الحراري .. 5 أشياء لابد من فعلها

الإجهاد الحراري
الإجهاد الحراري

يعد الإجهاد الحراري من أكثر المشكلات الشائعة خلال فصلى الصيف والربيع فى السنوات الأخيرة خاصة مع انتشار العواصف الشمسية وزيادة ارتفاع الحرارة.

ووفقا لما ذكره موقع "مايو كلينك " تساعد معرفة الإسعافات الأولية للإجهاد الحراري فى علاج المصابين بسرعة وتجنب حدوث المضاعفات كالإغماء والوفاة.

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علاج الإجهاد الحراري

إذا ظهرت عليك أو على أي شخص تعرفه علامات الإجهاد الحراري، فمن المهم اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور، وهى:

تهدئة

انتقل إلى مكان بارد في أقرب وقت ممكن و ابحث عن مكان مظلل، أو خذ حمامًا باردًا، أو اجلس في مبنى مكيف ويمكنك تبليل منشفة بالماء البارد ووضعها على جبهتك أو الجزء الخلفي من رقبتك لأن خفض حرارة الجسم يساعد فى زوال أعراض الإجهاد الحراري.


الشراب

 تناول رشفات صغيرة من الماء أو مشروبًا رياضيًا يحتوي على إلكتروليتات و اشرب الماء لمدة ساعة تقريبًا، لكن لا تشرب الكثير فى جرعة واحدة حتى لاتدر البول وتزيد أعراض الإجهاد الحراري وتجنب الكحول والمشروبات التي تحتوي على الكافيين.


الراحة

التوقف عن ممارسة كافة الأنشطة البدنية حتى البسيطة كالمشي، واجلس أو استلقِ حتى يرتاح جسمك.


اطلب المساعدة إذا كنت في حاجة إليها

 إذا لم تتحسن أعراض الإجهاد الحراري بعد حوالي ساعة من الراحة وتناول السوائل، فاتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك و إذا تفاقمت الأعراض، اتصل بالإسعاف.

الإجهاد الحراري غرفة الطوارئ شرب الماء أعراض الإجهاد الحراري علاج الإجهاد الحراري الإسعافات الأولية للإجهاد الحراري

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