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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

حركة واحدة هتخلى الطعم جبار.. أسرار طريقة عمل محشي الباذنجان

محشي الباذنجان
محشي الباذنجان

يعد محشي الباذنجان من الأكلات الشعبية المنتشرة فى مصر بشكل واسع وبعض الدول العربية ويمكن استخدام الباذنجان الأسود أو الأبيض فى إعداده.

نكشف لكم أسرار طريقة عمل محشي الباذنجان بمذاق شهى من خلال خطوات للشيف شربيني.

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 ويلعب نوع الشوربة المستخدمة فى طهى محشي الباذنجان دور كبير فى إكسابه نكهة مميزة ومذاق شهى وتعد شوربة الكوارع من أفضل الأنواع التى يمكن إضافتها.

مقادير محشي الباذنجان:

باذنجان
أرز
صلصة طماطم
شوربة كوارع
بقدونس
كزبرة خضراء
شبت
فلفل حار
بصل
ثوم
طماطم
بهارات
زعتر
حبهان
ملح 

فلفل أسود
كمون
نعناع طازج
زيت
قرفة
جوزة الطيب

طريقة عمل محشي الباذنجان:


* افرمي البصل والثوم  ثم افرمي الطماطم وتبليها بجميع البهارات والملح و الفلفل الأسود والشطة وزيت ذرة و نعناع طازج و الأرز المغسول و قلبيهم جيدا.
* قوري الباذنجان ثم احشيه بالخلطة  ورصيه في حلة بها شرائح البصل و الجزر ومكعبات المرقة.
* اضيفي شوربة الكوارع حتى تغطي الباذنجان و ضعيها على نار هادئة حتى تنضج وتقدم.
 

محشي الباذنجان الباذنجان طريقة عمل محشي الباذنجان طريقة عمل محشي شوربة الكوارع

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