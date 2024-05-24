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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

في عز الموسم .. أهم فوائد المشمش

المشمش
المشمش

بدأ يظهر المشمش فى الأسواق خلال الأيام الماضية وهو من الفواكه النادرة التى لها موسم محدد مدته قصية جدا كما أن صلاحيته قصيرة يتلف بسرعة حتى داخل الثلاجة مما يجعل البعض لايهتم بشراءه ولكنه يحتوى على فوائد صحية متعددة.


نعرض أهم 9 فوائد صحية لتناول المشمش بكميات معتدلة وذلك وفقا لما جاء فى موقع “medicinenet”.

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1. منخفض السعرات الحرارية
المشمش من الفواكه منخفضة السعرات الحرارية، حيث تحتوي المشمش الخام الواحد على 17 سعرة حرارية فقط. وعلى سبيل المقارنة، هناك 104 سعرة حرارية في تفاحة متوسطة الحجم، لذلك لا تزال 6 حبات من المشمش الخام تحتوي على سعرات حرارية أقل من تفاحة كاملة.

2. نسبة عالية من مضادات الأكسدة
يحتوي المشمش على كمية عالية من مضادات الأكسدة، مثل البيتا كاروتين وفيتامينات A وC وتعمل مضادات الأكسدة على حماية الجسم من الأمراض عن طريق مكافحة تأثير الجذور الحرة التي يمكن أن تتراكم مع مرور الوقت وتسبب تلف الخلايا.

3. يعزز صحة الأمعاء
المشمش مصدر كبير للألياف الغذائية ، القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان و الألياف ضرورية لمنع مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك ولتشجيع نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة

4. يحمي قلبك
بسبب محتواه العالي من الألياف، فإن المشمش مفيد لخفض الكولسترول السيئ وزيادة الكولسترول الجيد. المشمش غني أيضًا بالبوتاسيوم، مما يساعد على تعزيز وظائف القلب الصحية .

القلب
القلب

5. يعزز صحة العين
المشمش غني بفيتامين أ ، أو الريتينول، الذي يعزز الرؤية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، فإن محتوى البيتا كاروتين الموجود في المشمش يقلل من خطر الضمور البقعي المرتبط بالعمر ، وهي حالة يمكن أن تؤدي إلى العمى .

6. يقوي العظام
المشمش غني بالكالسيوم، وهو ضروري لنمو العظام وصيانتها كما أن محتوى البوتاسيوم الموجود في المشمش مفيد لصحة العظام لأن البوتاسيوم يساعد على امتصاص الكالسيوم.

7. يقلل من خطر الإصابة بفقر الدم
نظرًا لأن المشمش غني بالحديد، فإنه يمكن أن يساعد في تحسين تدفق الدم وتقليل خطر الإصابة بفقر الدم  ويساعد محتوى النحاس الموجود في المشمش على امتصاص الحديد.

8. يعزز صحة الجلد
يمكن أن تساعد المغذيات النباتية مثل فيتامين C وA الموجودة في المشمش على تعزيز صحة الجلد عن طريق الحماية من أضرار أشعة الشمس، وتعزيز إنتاج الكولاجين، ومكافحة الالتهابات التي يمكن أن تسبب حب الشباب ومشاكل الجلد الأخرى.

9. جيد لمرضى السكري
المشمش لديه مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض ولا يسبب صارتفاع حاد في نسبة السكر في الدم عند تناوله باعتدال وأظهرت الدراسات أن تناول الفركتوز المعتدل من الفواكه المجففة، مثل المشمش المجفف، قد يساعد في تنظيم مستويات الجلوكوز بعد الأكل.

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