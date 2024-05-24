عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العدل الدولية تصدر اليوم حكمًا بشأن تدابير الطوارئ بقضية غزة و إسرائيل

صدى البلد

قال أبو بكر بشير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في لاهاي، إن العالم ينتظر قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل لاتخاذ القرار بشأن التدابير العاجلة لوقف الحرب في قطاع غزة، ومن المتوقع بنسبة كبيرة بأن القرار سواء بحده الأدنى بوقف الحرب والعملية العسكرية في رفح الفلسطينية أو بحده الأقصى، كما يتمناه المتفائلون، بوقف الحرب بشكل عام إلى أنه هناك دائما احتمال لمناطق رمادية.

وأضاف "بشير"، خلال مداخلة، أن المناطق الرمادية كما حدث في السابق، حيث طلبت جنوب أفريقيا بوقف جريمة الإبادة ثم خرجت المحكمة تطالب إسرائيل بأن تفعل كل ما في وسعها -خلال شهر-  لتوقف كل شيء يمكن أن يفسر على أنه إبادة، وتطالب بمزيد من الدعم الإنساني لقطاع غزة.

وتابع: "هذه المنطقة الرمادية يخشاها كثيرون، لكن في النهاية نحن أمام معركة قانونية على المستوى الدولي، وجبهة مفتوحة على إسرائيل، لكن بخلفيات سياسية، وتضاف الجبهة القانونية إلى الضغوط الشعبية والطلابية وحتى السياسية في العالم، لأن المحكمة تنتهي قدراتها وصلاحياتها عند إصدار القرار".

 

 

 

محكمة العدل الدولية العدل الدولية جنوب افريقيا إسرائيل غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

400 جنيه نزول|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

محمد صلاح يفاجئ متابعيه بـ لوك جديد |شاهد

أعلاها بقوة 5 ريختر.. دولة عربية تسجل 3 هزات أرضية

على 30 عاماً| طرح وحدات سكنية تمليك في عدة محافظات.. تسهيلات للمواطنين

نداء عاجل لحاملي تأشيرات الزيارة بالسعودية قبل موسم الحج.. ما القصة؟

13 درجة تراجع| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس بعد انكسار الموجة الحارة

موجة جديدة قادمة.. الأرصاد: انكسار الحرارة لمدة 48 ساعة فقط

ترشيحاتنا

هجوم مسلح لحزب العمال الكردستاني ضد قوات تركية في دهوك العراقية

الحنة كانت امبارح.. ياسمين رئيس أحدث عروس في الوسط الفني

نتيجة سنوات النقل 2024 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي .. اعرف درجاتك

مقتل عراقيين في تركيا وتدخل سريع من سفارة بغداد

النشرة الدينية| معلومات لا تعرفها عن الكعبة المشرفة.. 34 بلاء استعاذ منه النبي في دعائه.. حكم زيارة أهل البقيع

ضوابطه ثابتة لا تتغير.. مفتي الجمهورية: حجاب المرأة المسلمة يختلف حسب الزمان والمكان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة شهية ولذيذة.. طريقة عمل القيمة العراقية

احترس| مضاعفات الإصابة بالوسواس القهري.. ما هي؟

احترس تناول هذه الأطعمة يرفع السكر في الـد.م ويسبب أخطر الأمراض.. تفاصيل

في عز الموسم .. أهم فوائد المشمش

فيديو

هروب السائق المتهم.. الفنانة مي سليم تتعرض لحادث سير مروع بسيارتها

مشكلة أذنها كشفتها.. التحليل النفسي لمصممة الأزياء هادية غالب

فاقد توازنه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل أثناء العرض الخاص لفيلمه الجديد

تفاصيل مثيرة في معدية أبو غالب.. وكواليس دخول 22 فتاة الميكروباص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم يكتب: شبانة ظل حليم

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-