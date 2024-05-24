العدل الدولية تصدر اليوم حكمًا بشأن تدابير الطوارئ بقضية غزة و إسرائيل

قال أبو بكر بشير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في لاهاي، إن العالم ينتظر قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل لاتخاذ القرار بشأن التدابير العاجلة لوقف الحرب في قطاع غزة، ومن المتوقع بنسبة كبيرة بأن القرار سواء بحده الأدنى بوقف الحرب والعملية العسكرية في رفح الفلسطينية أو بحده الأقصى، كما يتمناه المتفائلون، بوقف الحرب بشكل عام إلى أنه هناك دائما احتمال لمناطق رمادية.

وأضاف "بشير"، خلال مداخلة، أن المناطق الرمادية كما حدث في السابق، حيث طلبت جنوب أفريقيا بوقف جريمة الإبادة ثم خرجت المحكمة تطالب إسرائيل بأن تفعل كل ما في وسعها -خلال شهر- لتوقف كل شيء يمكن أن يفسر على أنه إبادة، وتطالب بمزيد من الدعم الإنساني لقطاع غزة.

وتابع: "هذه المنطقة الرمادية يخشاها كثيرون، لكن في النهاية نحن أمام معركة قانونية على المستوى الدولي، وجبهة مفتوحة على إسرائيل، لكن بخلفيات سياسية، وتضاف الجبهة القانونية إلى الضغوط الشعبية والطلابية وحتى السياسية في العالم، لأن المحكمة تنتهي قدراتها وصلاحياتها عند إصدار القرار".