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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حمادة هلال أول المشاركين في حفل ليلة النكد| اعرف التفاصيل

بوستر حفل حمادة هلال
بوستر حفل حمادة هلال

انضم المطرب حمادة هلال كأول المشاركين فى حفل “ليلة النكد” والتى تقام يوم  20 من شهر يونيو القادم، داخل أحد الفنادق الكبري بالكويت.

وأعلن القائمون على الحفل أنه تم الاتفاق مع النجم حمادة هلال كأول المشاركين فيه على أن يعلنوا كل يوم عن نجم آخر سوف يشارك فى الحفل  ممن اشتهروا بتقديم الأغاني الدرامية.

 

 

حمادة هلال يتحدث عن المداح

 

أكد الفنان حمادة هلال، أنه من الممكن أن يكون هناك جزء خامس لـ مسلسل «المداح»، موضحًا أن قفلة المسلسل تتيح أن يكون هناك جزء جديد.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه في حالة توافر الورق سيتم العمل بالجزء الخامس، معلقًا :" إن شاء الله في جزء جديد في رمضان 2025".

 

وعن مشاركة نجله يوسف بالتمثيل ضمن أحداث مسلسل المداح 4، بناءً على اختيار مخرج العمل أحمد سمير، معقبا:"والحمد لله عدى على خير وعمل المشاهد بالطريقة دي".

 

وأشار: "سر نجاح الجزء الرابع لوجود أحداث وتفاصيل كثيرة مختلفة عن الأجزاء السابقة".

 

وأضاف: "عشان مايبقاش فيها كلام الناس اللي بتقول كان في مط في الأحداث، والحمد لله إن ربنا كرمنا فيه".

المطرب حمادة هلال حمادة هلال ليلة النكد”

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