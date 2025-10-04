وصفة شهية بخطوات بسيطة.. طريقة عمل أرز بالجمبري والمشروم

طريقة عمل أرز بالجمبري والمشروم، يعشق الكثير من الأشخاص تناول الجمبري، لذلك تقدم الشيف سلمى محمود وصفة الجمبري بالأرز الشهية فى خطوات بسيطة.



طريقة عمل أرز بالجمبري والمشروم

مدة التحضير

20 دقيقة

مدة الطهي

30 دقيقة

يكفي لـ: 4 أشخاص



المكونات لعمل الجمبري

أرز بالجمبري والمشروم

مكونات الجمبري

½ كيلو جمبري مقشر ومُنظف

2 فص ثوم مهروس

ملح + فلفل أسود

عصير نصف ليمونة

ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة

مكونات الأرز

2 كوب أرز بسمتي مغسول ومنقوع 15 دقيقة

1 بصلة مفرومة

1 كوب مشروم فريش أو معلب مقطع شرائح

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زبدة

¼ ملعقة صغيرة كركم اختياري للون

مكعب مرقة اختياري

4 أكواب ماء أو مرق دجاج/سمك ساخن

ملعقة صغيرة ملح حسب الذوق

رشة فلفل أسود

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة التحضير

أولاً: تحضير الجمبري

في مقلاة، سخني ملعقة من زيت الزيتون أو الزبدة.

أضيفي الثوم المهروس وقلّبيه حتى تفوح رائحته.

أضيفي الجمبري، وتبليه بالملح، الفلفل، وعصير الليمون.

شوّحيه لمدة 4–5 دقائق فقط حتى ينضج ويصبح ورديًا، ثم ارفعيه جانبًا.

نصيحة: لا تطهي الجمبري أكثر من اللازم حتى لا يصبح مطاطيًا.

أرز بالجمبري والمشروم

ثانيًا: تحضير الأرز

في قدر كبير، سخني الزيت أو الزبدة وأضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل.

أضيفي المشروم وقلّبي حتى يتحمّر قليلًا ويتبخر ماءه.

أضيفي الأرز المُصفى وقلّبيه مع المشروم جيدًا.

أضيفي الكركم اختياري، الفلفل الأسود، الملح، ومرقة ساخنة أو ماء + مكعب مرقة.

غطّي القدر واتركيه على نار عالية حتى يغلي.

عندما يبدأ السائل في التبخر، خفّفي النار تمامًا، واتركيه على نار هادئة لمدة 15–20 دقيقة حتى ينضج الأرز.

ثالثًا: التجميع والتقديم

بعد نضج الأرز، أضيفي الجمبري المشوح وقلّبي برفق حتى يندمج.

اتركيه مغطى لمدة 5 دقائق ليتجانس الطعم.

قدّميه ساخنًا، مزينًا بالبقدونس المفروم، ويمكن إضافة شرائح ليمون للتزيين.

نصائح إضافية