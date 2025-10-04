جنات : حبيت كاظم الساهر من أول نظرة وما قلتلوش

عبرت النجمة جنات عن تقديرها وحبها للفنانة أنغام، مؤكدة أنها قيمة فنية كبيرة .



وقالت جنات خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» عبر شاشة قناة «ON»: «أنغام تاريخ كبير وشخصية مهمة، وحمدلله على سلامتها».

كما شاركت جنات جمهورها أغنية «أكتبلك تعهد» بصوتها، موجهة التحية لـ أنغام، مشيدة بالأغنية وكلماتها، ومؤكدة بأنها تحفة فنية كاملة.

كما كشفت الفنانة جنات عن علاقتها بالفنان كاظم الساهر، وقالت: "بعترف، كنت بحبه وعاوزة اتجوزه، و غنينا مع بعض بمناسبة عيد الأم، وحلمي اتحقق".

وأضافت جنات: حبيته من أول نظرة، وما قولتلوش أنه كان فتى أحلامي".