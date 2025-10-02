جنات: الغناء جزء من يومي وبناتي ورثن حب الموسيقى

كشفت الفنانة جنات عن الأجواء داخل منزلها، مؤكدة أنها لا تتوقف عن الغناء سواء في أوقات الفراغ أو داخل الاستوديو الصغير الذي جهزته في البيت، وهو ما جعل ابنتيها تشاركانها الغناء باستمرار.

وأوضحت جنات أن الغناء أصبح جزءًا من حياتها اليومية، مشيرة إلى أن أجمل لحظاتها هي تلك التي تجمعها ببناتها وهُن يرددن الأغاني معها، مما يملأ البيت بالبهجة والمرح.

وتحدثت عن كواليس اختيار أسماء ابنتيها، حيث حملت الكبرى اسم "جنات" رغبة من زوجها، بينما أُطلق على الثانية اسم "جوليا" تحقيقًا لأمنية والدتها.

وعن إمكانية دخولهما عالم الفن مستقبلاً، أكدت جنات أن الموهبة واضحة لديهما بحكم النشأة في أجواء موسيقية، لكنها شددت على أنها تمنحهما الحرية الكاملة لاختيار مستقبلهما.