قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رقص خادش وملابس خليعة.. كواليس سقوط التيك توكر منة أشرف
كريستال بالاس يبدأ مشواره في دوري المؤتمر بانتصار تاريخي
يحيى الفخراني: "الكيف" و"خرج ولم يعد" سيظلان حاضرين وسط الجمهور
من تبة الشجرة لمعركة المنصورة الجوية.. تعرف على أبرز معارك حرب أكتوبر
محمد رمضان يعلن دخول اسمه في المرحلة الأولى لجوائز جرامي
رئيس التحالف الوطني السوداني: الرئيس السيسي نجح في تحقيق استقرار شامل لمصر
إدارة ترامب تبلغ الكونجرس عن دخول البلاد في صراع مسلح.. ماذا حدث ؟
أول مرة بحضر مهرجان.. رياض الخولي: تكريم الإسكندرية على حياة عيني أثلج صدري
إعلامي سنغالي: مصر حققت نجاحات كبيرة في عهد الرئيس السيسي
طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر أكتوبر 2025.. رابط رسمي
جوتيريش يدين حادث استهداف الكنيس اليهودي في مانشستر
موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 بعد قرار الحكومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس المجلس الأوروبي في قمة كوبنهاجن : دعم أوكرانيا دفاع عن السلام العادل ومستقبل النظام الدولي

رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا
رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا
أ ش أ

 قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا : " إن ما يحدث في أوكرانيا لا يخصها وحدها، بل يتعلق بمستقبل النظام الدولي وقيم ميثاق الأمم المتحدة ، وإن دعم أوكرانيا ليس دعمًا للحرب، بل هو دفاع عن حقها في السلام العادل والدائم".
وأضاف كوستا ـ في كلمته أمام قمة المجموعة السياسة الأوروبية في كوبنهاجن ، اليوم الخميس ـ : " ما يجري في أوكرانيا يرتبط بحق جميع الدول في السيادة ووحدة أراضيها واحترام الحدود المعترف بها دوليًا ، ونحذر من أن أي انتصار روسي سيجعل من المستحيل ضمان قوة القانون الدولي أمام منطق القوة والحرب ، وعلينا جميعًا أن نتعبأ عسكريًا وسياسيًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا لمواصلة دعم أوكرانيا".
وأشار الى أن الأمن والمرونة تصدّرا جدول أعمال القمة في كوبنهاجن، حيث عقدت جلستان خاصتان بهذين الملفين ، مؤكدا على ضرورة بناء دفاع جماعي يحمي الأوروبيين، ويضع حدًا للحرب في أوكرانيا، ويوقف التهديد الروسي للقارة، حتى يتسنى التركيز على قضايا التنمية.
وأوضح أن مفهوم الأمن يشمل أيضًا البُعد الاقتصادي من خلال حماية سلاسل التوريد وضمان الوصول إلى المواد الأولية الحرجة، بالإضافة إلى معالجة قضايا الهجرة التي أصبحت محورًا أساسيًا للنقاش في المجتمعات الأوروبية.
وتطرق كوستا إلى النجاحات التي حققتها اجتماعات المجموعة في دوراتها السابقة، مثل إطلاق "تحالف إف-16" لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، والتعاون في مجال الأمن السيبراني، ودعم مولدوفا ، وقال : " إن فرنسا أطلقت اليوم مبادرة جديدة لتشكيل تحالف ضد المخدرات ، وهذه قضية جوهرية للصحة العامة ولأمن القارة".
وفي هذا السياق، هنأ كوستا رئيسة مولدوفا مايا ساندو على "الانتصار الساحق" الذي حققته القوى الديمقراطية الموالية لأوروبا في الانتخابات الأخيرة، مؤكدًا أن هذه النتيجة تعكس إرادة الشعب المولدوفي في تقرير مصيره الأوروبي، وتشكل انتصارًا للديمقراطية في مواجهة التدخلات الخارجية.
وأشاد باتفاق السلام الذي توصّل إليه رئيس أذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا، واصفًا إياه بأنه "لحظة مهمة تثبت أن السلام ممكن، وأن من واجبنا جميعًا العمل من أجله".
واختتم كوستا كلمته بالتأكيد على أن المجموعة السياسية الأوروبية لا تسعى إلى أن تكون بديلًا للناتو أو الاتحاد الأوروبي أو مجلس أوروبا، بل منصة سياسية لإبراز الإرادة المشتركة ، وشدد على أنه "في عالم يشهد محاولات لزعزعة النظام الدولي عبر الحرب أو تقويض التجارة العالمية أو التخلي عن الالتزامات المناخية، تثبت أوروبا قدرتها على العمل معًا من أجل السلام والتنمية والازدهار".
مهر/رأش

الأوروبي الأمم المتحدة السلام رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

حجز وحدة بديلة لمستأجري الايجار القديم

خطوات حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. قدم الآن

اسعار شهادات الادخار

بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية

ترشيحاتنا

عمرو زكي

شقيق عمرو زكي يكشف تفاصيل حالته الصحية

محمد شحاتة

محمد شحاتة يواصل الغياب.. والجهاز الطبي للزمالك ينصحه بالراحة الكاملة حتى التعافي

أحمد ربيع، لاعب الزمالك

أحمد ربيع على أعتاب المشاركة الأولى مع الزمالك أمام غزل المحلة

بالصور

ماهو أكتوبر الوردي.. معلومات لا تعرفها عن هذا الحدث الضخم

اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي

في ظل التقلبات الجوية.. أطعمة تقوي المناعة وتحميك من الأمراض

المناعة
المناعة
المناعة

فاشلين فى الكذب حتى لو حاولوا .. اعرف أكثر الأبراج صدقا

ابراج فاشلين فى الكذب
ابراج فاشلين فى الكذب
ابراج فاشلين فى الكذب

بتنخدع فيها .. أطعمة تبدو صحية لكنها تدمر القلب

اطعمة مفيدة القلب
اطعمة مفيدة القلب
اطعمة مفيدة القلب

فيديو

نادين نجيم

إصابة نادين نجيم في قدمها بعد سقوطها على الأرض بقوة

الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد