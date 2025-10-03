موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 في المدارس .. قرار عاجل

موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 لطلاب المدارس ، تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأنه

من جانبها حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 لطلاب المدارس

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 لطلاب المدارس من 26 أكتوبر 2025 حتى 30 أكتوبر 2025

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025

أما عن جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 ، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها لن تتولى وضعه بشكل مركزي موحد على مستوى الجمهورية ، مشيرةً إلى أن جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 تتولى وضعه وإعلانه المديريات والإدارات التعليمية والمدارس مع الإلتزام بالموعد الرسمي المحدد له .

وكان قد شدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الالتزام بتطبيق التقييمات وأعمال السنة بجميع المدارس ، بما يضمن انضباط العملية التعليمية وتحقيق الجودة التعليمية.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

بدأت الدراسة رسمياً بالفصل الدراسي الأول في المدارس يوم 20 سبتمبر 2025 ، ومن المقرر أن تستمر حتى 22 يناير 2026 ، حيث يبلغ عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الأول : 88 يوم بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية

وسوف تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل : من 10 يناير 2026 حتى 15 يناير 2026 ، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول من 17 يناير 2026 حتى 22 يناير 2026

موعد اجازة نصف العام 2026

من المقرر أن تكون مدة اجازة نصف العام 2026 أسبوعان ، حيث تبدأ من السبت 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026 ، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الاجازة

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يخصص الأسبوع الأخير من كل فصل دراسي للمراجعة ، مؤكدة أن المواعيد السابق ذكرها تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يقتصر أداء تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي على مواد (اللغة العربية - اللغة الأجنبية - الرياضيات فقط )