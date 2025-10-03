قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعليق ناري من عمرو أديب على أزمة محمد صلاح وعلم فلسطين
موعد مباراة الأهلي و كهرباء الاسماعيلية في الدوري والقنوات الناقلة
ترامب: على إسرائيل التوقف عن قصف غزة فورا
منتخب مصر يطير إلى الدار البيضاء فى طائرة خاصة لمواجهة جيبوتى
أول مهمة لـ سيد عبد الحفيظ بعد العودة للأهلي
للمرة الثانية خلال 24 ساعة ..مطار ميونيخ يعلق الرحلات الجوية
وزير الزراعة: توريد القمح بـ2350 جنيهًا للأردب هذا الموسم
مصر تفوز بالانتخابات.. مشاركة مشرفة للطيران في عمومية الإيكاو بمونتريال
مصدر مصري: جارٍ الإعداد لتبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين
غزة تحتفل بموافقة حماس على خطة ترامب.. والغارات الإسرائيلية مستمرة
برلماني: انتصار أكتوبر ملحمة خالدة وتجسيد لتضحيات القوات المسلحة
‏انتهاء خلاف شقيق الفنان عماد زيادة وشركة أجنبية في قضية شيكات بنكية
وزير الطيران يناقش مع مفوضية أمريكا اللاتينية توحيد المواقف داخل الإيكاو

نورهان خفاجي

عقد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني اجتماعًا مع السيدة أزوسينا زيلايا ، رئيس مفوضية الطيران المدني لدول أمريكا اللاتينية (LACAC)، و جايمي بيندر، السكرتير العام للمفوضية، وذلك بحضور الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني؛ ووريم عرابي ممثل مصر المناوب لدى المنظمة.

جاء ذلك في إطار نشاطه المكثف خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية الحادية والأربعين لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بمدينة مونتريال الكندية.

وتناول الاجتماع، أهمية توحيد المواقف داخل الإيكاو بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها رفع معايير السلامة والأمن الجوي، ودعم التحول الرقمي في صناعة النقل الجوي.

كما استعرض الجانبان الاستعدادات الجارية لتولي إحدى الدول الأعضاء رئاسة المفوضية خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني عن تقديره لمساندة دول أمريكا اللاتينية لترشح مصر لعضوية مجلس الإيكاو، مؤكدًا أن هذا الموقف يعكس عمق العلاقات بين الجانبين وحرصهما على تطوير صناعة النقل الجوي عالميًا، وأوضح الحفنى أن الدولة المصرية تسعى إلى توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات الفنية والمؤسسية، مشيرًا إلى أن الشراكة مع مفوضية «LACAC» تمثل ركيزة للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في منظومة الطيران الدولي، بما يسهم في دعم استدامة قطاع النقل الجوي وتعزيز موقعها كطرف رئيسي في المنظومة الدولية،.. مؤكدا حرص مصر  على مواصلة التشاور مع المفوضية وتنسيق المواقف داخل الإيكاو بما يخدم مصالح الدول الأعضاء ويعزز المكانة الدولية للدولة المصرية.

و من جانبها، أكدت أزوسينا زيلايا اعتزاز المفوضية بعلاقاتها مع الدولة المصرية، مشيرة إلى أنها شريك أساسي في الجهود الرامية إلى توحيد المواقف داخل الإيكاو وتعزيز صناعة الطيران على المستويين الإقليمي والدولي. 

وأضافت زيلايا أن المفوضية حريصة على تطوير التعاون في مجالات السلامة والأمن الجوي والتحول الرقمي وبناء القدرات.

بسبب طريقة جلوسها.. ربة منزل تتعدى على طالبة في المترو

حدفته بالكتاب| معلمة تصيب تلميذا بجرح في القرنية.. ووالدته: مش هسيب حق ابني

حقيقة غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضان النيل.. الحكومة توضح وتتخذ إجراء

الناس بتخرج من بيوتها عوم.. غرق أراضي ومنازل طرح النهر في المنوفية

رسميا.. فتح باب التسجيل عبر المنصة الموحدة لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم

لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم.. طريقة التقديم والأوراق المطلوبة

الأوراق المطلوبة للحصول على شقة لأصحاب الإيجار القديم

إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما

إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر

رياض الخولي: مشواري مليء بالتحديات.. وعام 1996 كان نقطة التحول

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في دبي1 نوفمبر

أول ظهور لـ رحمة أحمد فرج بعد خروجها من المستشفى

برج القوس حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. فرصة نادرة تلوح في الأفق

برج القوس

برج الأسد حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. يومك يحمل مواجهة محتملة

برج الأسد

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر .. شخص قديم يعود للظهور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 4 أكتوبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحى

حظك اليوم

المنوفية تغرق

المياه غرقت البيوت.. فيضان مفاجئ يداهم قرية دلهمو بالمنوفية

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

