جنات : حبيت كاظم الساهر من أول نظرة وما قلتلوش
نكهة البحر بلمسة ساحرة.. طريقة عمل سمك بحشو الشعرية المغربية
بسمة وهبة تدعو لاكتشاف مواهب الشباب وتقديم بدائل للألعاب والمؤثرين
افتتاح معرض تراثنا للجمهور اليوم ..وخدمات تطوير الأعمال الحرفية مجانا
حمادة طلبة: هذا سبب خسارة الزمالك للقمة..ومواجهة المحلة صعبة
أعمال صالحة تصل للميت وتخفف عنه في قبره.. تعرف عليها
جامعة عين شمس تستعد لإطلاق مركز متقدم لتقنيات النانو لدعم الابتكار
مواصفات وأسعار دونج فينج شاين ماكس 2025 في السعودية
رئيس أركان جيش الإحتلال يصدر تعليمات بالاستعداد لتنفيذ خطة ترامب
منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب
برد الخريف.. تخلّص منه خلال 24 ساعة بهذه الخطوات البسيطة .. خطة علاجية منزلية سريعة
مسؤول أمريكي: ستجرى مناقشات بشأن نزع سلاح حماس في أقرب وقت
بالصور

برد الخريف.. تخلّص منه خلال 24 ساعة بهذه الخطوات البسيطة .. خطة علاجية منزلية سريعة

برد الخريف؟ تخلّص منه خلال 24 ساعة بهذه الخطوات البسيطة
برد الخريف؟ تخلّص منه خلال 24 ساعة بهذه الخطوات البسيطة
أسماء عبد الحفيظ

مع أول نسمات الخريف، يعود ضيف ثقيل على كثير من الناس، نزلات البرد، عطاس، زكام، احتقان، خمول، كلها أعراض مزعجة تفسد يومك وتعطّل نشاطك.

هناك خطوات بسيطة وطبيعية يمكنك اتباعها في المنزل لتخفيف الأعراض بل وحتى التخلص من نزلة البرد في وقت قياسي.

في هذا المقال، نقدم لك خطة علاجية منزلية سريعة للتعامل مع نزلات البرد في بدايتها، قبل أن تتفاقم وتتحول إلى إنفلونزا أو التهاب، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

نزلات البرد هي عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي العلوي، لا تحتاج عادةً إلى مضادات حيوية، بل إلى:

  • راحة
  • دعم مناعي
  • ترطيب مستمر
  • وعلاج الأعراض

كيف تعالج نزلة البرد سريعًا؟ خطة الـ 24 ساعة

عدوى فيروسية
  • اشرب كثيرًا أكثر مما تعتقد
  • الماء، الشاي العشبي، الحساء الدافئ خاصة شوربة الدجاج.
  • السوائل تُرطّب الحلق وتساعد على طرد الفيروسات من الجسم.
  • تجنّب القهوة والمشروبات الغازية.
  •  نم جيدًا وارتَح
  • النوم الجيد يقوي جهاز المناعة ويُسرّع الشفاء.
  • لا تُرهق نفسك في العمل أو الدراسة، خاصة أول يوم من ظهور الأعراض.
عدوى فيروسية

 استنشق بخارًا دافئًا

  • اغلي ماء وضع فيه قطرات من زيت النعناع أو زيت الكافور.
  • غطِّ رأسك بمنشفة واستنشق البخار لمدة 10 دقائق.
  • يساعد على فتح الجيوب الأنفية وتخفيف الاحتقان.

 تناول الأطعمة التي تعزز المناعة

  • الثوم: مضاد طبيعي للفيروسات.
  •  العسل: مهدئ للسعال.
  • الليمون: غني بفيتامين C.
  •  الزنجبيل: مضاد التهاب طبيعي.
عدوى فيروسية

وصفة سريعة: كوب ماء دافئ + عصير نصف ليمونة + ملعقة عسل + رشة زنجبيل.
تناوله 2-3 مرات في اليوم.

استعمل محلول ملحي للأنف

  • يُساعد على تنظيف الممرات الأنفية.
  • يمكن تحضيره في المنزل: كوب ماء دافئ + نصف ملعقة صغيرة ملح.

دعم إضافي اختياري

  • أقراص فيتامين C أو مكملات الزنك.
  • غرغرة بماء دافئ وملح لتسكين التهاب الحلق.

تجنّب هذه الأخطاء

  • إهمال الراحة والاستمرار في الروتين اليومي رغم الأعراض.
  • تناول المضادات الحيوية بدون وصفة نزلات البرد فيروسية، لا بكتيرية.
  • الخروج في طقس بارد بدون وقاية أو شرب مشروبات باردة.
الخريف الخطوات البسيطة نزلات البرد عطاس زكام احتقان خمول طقس بارد مشروبات باردة عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي العلوي عدوى فيروسية

