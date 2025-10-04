برد الخريف.. تخلّص منه خلال 24 ساعة بهذه الخطوات البسيطة .. خطة علاجية منزلية سريعة

مع أول نسمات الخريف، يعود ضيف ثقيل على كثير من الناس، نزلات البرد، عطاس، زكام، احتقان، خمول، كلها أعراض مزعجة تفسد يومك وتعطّل نشاطك.

هناك خطوات بسيطة وطبيعية يمكنك اتباعها في المنزل لتخفيف الأعراض بل وحتى التخلص من نزلة البرد في وقت قياسي.

في هذا المقال، نقدم لك خطة علاجية منزلية سريعة للتعامل مع نزلات البرد في بدايتها، قبل أن تتفاقم وتتحول إلى إنفلونزا أو التهاب، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

نزلات البرد هي عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي العلوي، لا تحتاج عادةً إلى مضادات حيوية، بل إلى:

راحة

دعم مناعي

ترطيب مستمر

وعلاج الأعراض

كيف تعالج نزلة البرد سريعًا؟ خطة الـ 24 ساعة

عدوى فيروسية

اشرب كثيرًا أكثر مما تعتقد

الماء، الشاي العشبي، الحساء الدافئ خاصة شوربة الدجاج.

السوائل تُرطّب الحلق وتساعد على طرد الفيروسات من الجسم.

تجنّب القهوة والمشروبات الغازية.

نم جيدًا وارتَح

النوم الجيد يقوي جهاز المناعة ويُسرّع الشفاء.

لا تُرهق نفسك في العمل أو الدراسة، خاصة أول يوم من ظهور الأعراض.

عدوى فيروسية

استنشق بخارًا دافئًا

اغلي ماء وضع فيه قطرات من زيت النعناع أو زيت الكافور.

غطِّ رأسك بمنشفة واستنشق البخار لمدة 10 دقائق.

يساعد على فتح الجيوب الأنفية وتخفيف الاحتقان.

تناول الأطعمة التي تعزز المناعة

الثوم: مضاد طبيعي للفيروسات.

العسل: مهدئ للسعال.

الليمون: غني بفيتامين C.

الزنجبيل: مضاد التهاب طبيعي.

عدوى فيروسية

وصفة سريعة: كوب ماء دافئ + عصير نصف ليمونة + ملعقة عسل + رشة زنجبيل.

تناوله 2-3 مرات في اليوم.

استعمل محلول ملحي للأنف

يُساعد على تنظيف الممرات الأنفية.

يمكن تحضيره في المنزل: كوب ماء دافئ + نصف ملعقة صغيرة ملح.

دعم إضافي اختياري

أقراص فيتامين C أو مكملات الزنك.

غرغرة بماء دافئ وملح لتسكين التهاب الحلق.

تجنّب هذه الأخطاء