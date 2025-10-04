قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل من صلى الفجر لا يصلي الصبح؟.. بينهما خطأ واحد لا تعرفه
هل يجوز إخفاء المرض عن الخاطب المتقدم للزواج؟.. اعرف رأي الشرع
قاتل صامت في مطبخك.. الزيت المعاد استخدامه يضر بصحتك
سليمة وآمنة.. شعبة الخضروات ترد على شائعة الطماطم المسرطنة
روسيا تسجل أكثر من 30 هزة ارتدادية قبالة سواحل كامتشاتكا خلال 24 ساعة
افتتاح معرض تراثنا للجمهور اليوم ..وخدمات تطوير الأعمال الحرفية مجانا
جنات : حبيت كاظم الساهر من أول نظرة وما قلتلوش
نكهة البحر بلمسة ساحرة.. طريقة عمل سمك بحشو الشعرية المغربية
بسمة وهبة تدعو لاكتشاف مواهب الشباب وتقديم بدائل للألعاب والمؤثرين
حمادة طلبة: هذا سبب خسارة الزمالك للقمة..ومواجهة المحلة صعبة
أعمال صالحة تصل للميت وتخفف عنه في قبره.. تعرف عليها
روسيا تسجل أكثر من 30 هزة ارتدادية قبالة سواحل كامتشاتكا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الروسية تسجيل أكثر من 30 هزة ارتدادية قبالة سواحل كامتشاتكا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق ؛ ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية الواقعة بأقصى الشرق الروسي، بعمق 48 كيلومترًا.

وقال فرع كامتشاتكا التابع للمركز الفيدرالي للأبحاث التابع للهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم، عبر «تليجرام»، ، أن بؤرة زلزال شبه جزيرة كامتشاتكا وقعت على مسافة 98 كيلومترًا من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، فيما لم يُصدر أي تحذير من حدوث موجات المد العاتية المعروفة باسم «تسونامي».

وفي 30 يوليو الماضي، ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، أقوى زلزال منذ عام 1952، بلغت قوته 8.8 درجة على مقياس ريختر، ومنذ ذلك الحين، يسجل العلماء هزات ارتدادية متكررة يوميًا.

ووقعت أقوى الهزات الارتدادية في 13 سبتمبر الجاري بقوة 6.3 درجة عند مركز الزلزال، وفي 19 من الشهر ذاته، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر.

