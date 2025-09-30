زلزال شديد يضرب قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

في استمرار للهزات الزلزالية القوية، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية الواقعة بأقصى الشرق الروسي، بعمق 48 كيلومترًا.

وقال فرع كامتشاتكا التابع للمركز الفيدرالي للأبحاث التابع للهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم، عبر «تليجرام»، إن زلزال شبه جزيرة كامتشاتكا وقع في الساعة الثانية عشرة وسبع دقائق من صباح اليوم، الثلاثاء، بتوقيت موسكو.

وأوضح فرع كامتشاتكا التابع للمركز الفيدرالي للأبحاث التابع للهيئة الجيوفيزيائية، أن بؤرة زلزال شبه جزيرة كامتشاتكا وقعت على مسافة 98 كيلومترًا من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، فيما لم يُصدر أي تحذير من حدوث موجات المد العاتية المعروفة باسم «تسونامي».

وفي 30 يوليو الماضي، ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، أقوى زلزال منذ عام 1952، بلغت قوته 8.8 درجة على مقياس ريختر، ومنذ ذلك الحين، يسجل العلماء هزات ارتدادية متكررة يوميًا.

ووقعت أقوى الهزات الارتدادية في 13 سبتمبر الجاري بقوة 6.3 درجة عند مركز الزلزال، وفي 19 من الشهر ذاته، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر.

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة لوزارة الطوارئ الروسية في إقليم كامتشاتكا، تسجيل 19 هزة ارتدادية تراوحت قوتها بين 3.5 و5.3 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل كامتشاتكا خلال الـ24 ساعة الماضية، شعر سكان المنطقة باثنتين منها.