أخبار العالم

جيش الاحتلال يزعم مقتل قائد سلاح المدفعية بحزب الله

محمود نوفل

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل القيادي بحزب الله اللبناني محمد عباس شعشوع قائد سلاح المدفعية بالحزب في سحمر بجانب عنصرين أخرين من حزب الله بغارات على جنوب لبنان.

‌‏وفي وقت سابق ؛ أدان الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون بشدة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان، واصفا إياها بـ"المجزرة المكتملة الأركان" التي تشكل انتهاكا صارخا للقرارات الدولية وحقوق الإنسان.

وقال الرئيس عون في بيان رسمي صدر في وقت سابق :"بينما نجتمع في نيويورك لمناقشة قضايا السلام وحقوق الإنسان، تواصل إسرائيل انتهاكها السافر للقانون الدولي".

وأضاف أن المجزرة التي ارتكبت في بنت جبيل، وراح ضحيتها خمسة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال، تعد جريمة لا يمكن السكوت عنها. وعلى الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار ممارسة أقصى درجات الضغط على إسرائيل لوقف هذه الهجمات فورًا".

تأتي تصريحات الرئيس اللبناني بعد ساعات من الغارة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف مدينة بنت جبيل، مستهدفًا دراجة نارية كانت متوقفة بجانب سيارة مدنية.

 وأسفرت الغارة عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم رجل وابنتاه الطفلتان كانوا داخل السيارة، بالإضافة إلى سائق الدراجة، فيما أُصيبت الأم وطفلة ثالثة بجروح خطيرة.

