إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية شمالي مخيم الشاطئ غرب غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن "إعلام فلسطيني" أن جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية شمالي مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وكشف مصدر سياسي مقرب من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وجود "تفاؤل حذر" في محيطه، بالتزامن مع محادثات جارية في نيويورك مع كبار المسؤولين الأمريكيين المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات بشأن عدد من القضايا الإقليمية، أبرزها الحرب في غزة وقضية ضم الضفة الغربية.

وبحسب ما أورده موقع "والا" العبري، فإن نتنياهو أجرى لقاء مطولا في فندقه مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب، ضمن "محاولة أخيرة" لدفع اتفاق محتمل إلى الأمام. ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو مع رؤساء مجلس "يشع" الاستيطاني في الضفة الغربية، في محاولة لاحتواء التوترات الداخلية حول مسألة السيادة في المناطق المحتلة.

في سياق متصل، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر شارك في اللقاء إلى جانب نتنياهو وكوشنر، بينما حضر في وقت سابق المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، وغادر على أن يعود لاحقًا.