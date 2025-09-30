وفد رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يزور المغرب

يزور وفد رفيع المستوى من مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المغرب يوم الاثنين 29 سبتمبر، وتستمر الزيارة حتى يوم الجمعة 3 أكتوبر.

وستتيح هذه الزيارة، التي تستمر خمسة أيام، الفرصة أمام أعضاء الوفد الذين يمثلون مساهيمي البنك، للقاء كبار المسؤولين في الحكومة المغربية، وممثلي قطاع الأعمال، والشركاء الدوليين، ومنظمات المجتمع المدني. كما سيتفقد أعضاء مجلس إدارة البنك عدداً من المشاريع الخاصة والعامة التي يمولها البنك في الدار البيضاء، ومنطقة فاس مكناس، وطنجة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة المشاورات الدورية التي يعقدها مجلس إدارة البنك لبحث الأولويات الاقتصادية المحلية، والحفاظ على حوار وثيق مع السلطات المغربية والقطاع الخاص.

وسيمثل مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال هذه الزيارة:

· كاثرين ستيوارت، عضو مجلس الإدارة المسؤول عن كندا والمغرب والأردن وتونس

· فانيسا ماكدوغال، عضو مجلس الإدارة المسؤول عن المملكة المتحدة

· ياسمين جيريتشي، عضو مجلس الإدارة المسؤول عن تركيا ورومانيا وأذربيجان ومولدوفا وجمهورية قيرغيزستان والجزائر

· ماريا شو-باراغان، عضو مجلس الإدارة المسؤول عن البنك الأوروبي للاستثمار

· إيلينا أباريسي، عضو مجلس الإدارة المسؤول عن إسبانيا والمكسيك والإمارات العربية المتحدة والعراق

· ماغنوس ريستيدت، عضو مجلس الإدارة المسؤول عن السويد وأيسلندا وإستونيا

· كيونغي كيم، عضو مجلس الإدارة المسؤول عن كوريا وأستراليا ونيوزيلندا ومصر

· كونراد فون هوف، عضو مجلس الإدارة المناوب المسؤول عن ألمانيا

· ميكو أوتي، عضو مجلس الإدارة المناوب عن النرويج وفنلندا ولاتفيا ولبنان

· خوسيه تافاريس، عضو مجلس الإدارة المناوب المسؤول عن البرتغال واليونان وسان مارينو والهند

· كارينا كاريفانوفا، عضو مجلس الإدارة المناوب المسؤول عن بولندا وبلغاريا وألبانيا

ويرافق الوفد من الإدارة العليا للبنك كل من مارك ديفيس، المدير العام لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وهيثم عيسى، مدير البنك في المغرب.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد خلال الزيارة بنادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية ومحافظة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و نزار بركة، وزير التجهيز والماء، و عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، و زكريا حشلاف، الكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

يذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد استثمر منذ بدء عملياته في المغرب عام 2012 أكثر من 5.8 مليار يورو من خلال 123 مشروعًا، تشمل تمويل مشاريع الطاقة المستدامة والبنية التحتية، بالإضافة إلى تقديم خدماته الاستشارية لأكثر من 883 شركة مغربية صغيرة ومتوسطة.