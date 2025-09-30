إدارة ترامب تعتزم ترحيل 100 إيراني من أمريكا



أفادت وسائل إعلام امريكية بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم ترحيل حوالي 100 إيراني من البلاد.

يُشار إلى أن ترامب و في يوم تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وعد خلال أول خطاب له كرئيس 47 للولايات المتحدة بوقف تسلل المهاجرين غير الشرعيين فورا وبدء عملية ترحيل الملايين منهم.

كما أعلن عن فرض حالة الطوارئ الوطنية بسبب الوضع على الحدود الجنوبية للبلاد.

و تُعد المكسيك المصدر الرئيسي للمهاجرين إلى الولايات المتحدة، حيث يشكل مواطنوها 22.8% من إجمالي عدد المهاجرين، تليها الهند بنسبة 6.1% ثم الصين بـ4.6% بحسب تحليلات مركز American Immigration Council.

