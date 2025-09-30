سمير عمر: حديث ترامب عن الأوضاع في قطاع غزة إنشائي

قال سمير عمر، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الوضع في غزة ما زالت "إنشائية"، رغم حديثه عن تشجيع السكان على البقاء وعدم إجبارهم على التهجير، واصفًا هذا الطرح بأنه يفتقر إلى ضمانات حقيقية.



وأشار "عمر" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، إلى أن التجربة التاريخية تكشف أن أكثر من ألف قرية فلسطينية هجّر أهلها على مدار الصراع ولم يتمكنوا من العودة، مؤكدًا أن كل فلسطيني ما زال يحتفظ بمفتاح منزله رمزًا لحق العودة.



وأضاف أن طرح ترامب يكرر ما شهده وعد بلفور عام 1917، حيث لم يكن الهدف التفكير في حقوق الفلسطينيين بقدر ما كان تمهيدًا لزرع إسرائيل في المنطقة.



وتابع أن السردية الإسرائيلية لطالما غلبت أثناء الحروب، إلا أن الإرادة المصرية والشعبية حققت انتصارات رغم ضعف الإمكانات، مستشهدًا بمعركة بحر البقر كنموذج على ذلك.