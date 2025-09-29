نتنياهو: أدعم خطة ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة

أكد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن خطة ترامب ستعيد كل المحتجزين وتضمن ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل مرة أخرى، مشيرا إلى أنه يدعم خطة ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

قال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي ترامب، ان رؤية ترامب ساهمت في تغيير العالم إلى الأفضل، مؤكدا أنه قادر على تحقيق المستحيل عندما يقف مع الولايات المتحدة جنبا إلى جنب.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتخذ خطوة جديدة للفوز بالحرب وتحقيق السلام، مؤكدا أن غزة ستكون تحت إدارة مدنية سلمية، سيتم نزع سلاح حماس وغزة ستكون منزوعة السلاح.