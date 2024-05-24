أمن القاهرة يضبط 13 متهما ارتكبوا 17 واقعة سرقة

حققت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات.

وأوضحت أن جهودها أسفرت عن الآتي:

أولا: ضبط 4 أشخاص (لـ2 منهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المعصرة؛ لقيامهم بتقديم طلب شراء من تطبيق إحدى شركات المبيعات، عبارة عن 10 هواتف محمولة، وعقب استلامهم الهواتف "لاذوا بالفرار" دون دفع المبلغ المالي المستحق، وتم بإرشادهم ضبط الهواتف المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" مالك محل هواتف محمولة بمحافظة الشرقية.

ثانيا: ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة النزهة، بحوزته حقيبة تحوى 13 هاتف محمول "مجهولين المصدر" قام بسرقتهم من داخل محل كائن بدائرة القسم.

ثالثا: ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة بدر؛ لقيامه بسرقة “شاشة كمبيوتر- 2 هارد كمبيوتر - راوتر” من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم، وأقر بارتكابه واقعتي سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

رابعا: ضبط عاطلَين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة النزهة؛ لقيامها بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأقرا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها.



خامسا: ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة النزهة؛ لقيامه بسرقة حقيبة من داخل سيارة أحد الأشخاص، عن طريق كسر زجاج السيارة، وبداخلها بعض المتعلقات الشخصية، وذلك في أثناء قيادته سيارة مبلغ بسرقتها، واعترف بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع".

سادسا: ضبط 3 أشخاص "لـ2 منهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم سلاح أبيض، بدائرة قسم شرطة بدر؛ لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة إطارات السيارات، واعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة.

سابعا: ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة؛ لقيامه بسرقة هاتف محمول بأسلوب النشل، من أحد الأشخاص، حال سيره بدائرة القسم، واعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.