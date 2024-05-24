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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشيمى: مصر اتخذت كل أدوات الضغط على إسرائيل لإيجاد حل سلمى

الدكتور محمد الشيمي
الدكتور محمد الشيمي

قال الدكتور محمد  الشيمي أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تسعى جاهدة للتصدي لمخططات إسرائيل، رغم حالات الدعم الاقتصادي والسياسي والعسكري من الولايات المتحدة لجيش الاحتلال.

وأضاف الشيمى خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري مقدم برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن محكمة العدل الدولية اتخذت قرارات أخيرة غير مسبوقة، موضحا أن مصر اتخذت كل أدوات الضغط على إسرائيل لإيجاد حل سلمي، وإحراج دولة إسرائيل.

كما أوضح عبد العليم، أن محاولات مصر لإيجاد حل سلمي يشجع التحرك العربي لحل الأزمة، موضحا أن بعض دول الاتحاد الأوروبي اعترفت رسميا بدولة فلسطين ومنها النرويج وإسبانيا وايرلندا، الأمر الذي يزيد من قوة موقف القضية الفلسطينية.

تحرك دولى

وتابع: يجب أن يكون هناك حلول قبل 7 أكتوبر مع إيجاد تحرك دولي لدعم لشعب الفلسطيني، مضيفا: نحن نرى أن هناك جوانب إيجابية للتحرك المصري والسياسات المصرية منذ الأيام الأولى للغزو الإسرائيلي.

وأشار إلى أن مصر هي أول من استضاف الدول الأوروبية لبحث الأزمة، وإيجاد حل سلمي، موضحا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي على تواصل مع كافة الفصائل الفلسطينية ومع إسرائيل.


https://www.youtube.com/watch?v=2OZr8l7PnSc

الاتحاد الأوروبي الإعلامي مصطفى بكري الدعم الاقتصادي العدل الدولى الفصائل الفلسطينية القضية الفلسطينية الولايات المتحدة جيش الاحتلال

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