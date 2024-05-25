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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. إعلان نتيجة المسابقة الدينية لأبناء الصحفيين بالإسكندرية

الزميلة بسمة الشريف
الزميلة بسمة الشريف

أعلنت بسمة الشريف عضو مجلس النقابة الفرعية للصحفيين بـالإسكندرية ومشرف عام النشاط، أنه سيتم اليوم السبت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا القرعة العلنية للمسابقة الدينية لأبناء الزملاء الصحفيين بالإسكندرية، وذلك بمقر النقابة بوسط الإسكندرية.

وأضافت الشريف، أنه سيتم اختيار ستة فائزين ويحصل كل منهم على جائزة مالية تقدر بخمسمائة جنيه.

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وتابعت عضو المجلس، أن المسابقة في إطار تواصل النشاط المقدم لابناء الصحفيين بالإسكندرية،حيث قدمت النقابة دورة تدريبية على الدوبلاج والذكاء الاصطناعي في الإجازة الصيفية العام الماضي، حيث تم تدريب أبناء الصحفيين بالإسكندرية على أحدث التقنيات التكنولوجية لتحويل المناهج الدراسية إلى اكواد محملة بفيديوهات تعليمية وأيضا فيديوهات تخص موضوعات عامة، حيث قام ابناء الصحفيين بإنشاء كتاب الكترونى كودي رقمي عن نقابة الصحفيين وعن مكتبة الإسكندرية كما قاموا بإصدار أول صحيفة إلكترونية رقمية كودية يصدرها أطفال في مصر.

الاسكندرية الصحفيين المسابقة الدينية مشرف عام النشاط بسمة الشريف

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