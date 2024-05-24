مصرع شخصين في انهيار عقار قديم وسط الإسكندرية

أسفر انهيار عقار قديم الباب الجديد التابعة لحي وسط الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة عن مصرع شخصين، وتباشر قوات الحماية المدنية رفع الأنقاض بحثًا عن ضحايا آخرين.

وبدأت الواقعة عندما تلقى حي وسط إخطارًا بانهيار عقار قديم مكون من طابقين بشارع الكواكب متفرع من شارع نجيب الحداد خلف مسجد إبراهيم عبد الباعث بمنطقة الباب الجديد.



وعلى الفور انتقل مسئولو الحي وضباط مباحث القسم، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن المنزل بناء قديم مكون من طابقين فقط وانهار بالكامل عدا بعض الجدران.



وتقوم قوات الحماية المدنية حاليا برفع الأنقاض، بحثا عن آخرين تحت الأنقاض.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.