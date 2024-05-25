جامعة كاليفورنيا تعلن اعتقال مشتبه به في الهجوم على معارضي حرب غزة

بعد 3 أسابيع من قيام حشد بمهاجمة نشطاء مؤيدين للفلسطينيين معتصمين في جامعة كاليفورنيا- لوس أنجلوس، ألقت الشرطة القبض على شخص لأول مرة في أعمال العنف، وقالت إنه شوهد في لقطات مصورة، وهو يضرب الضحايا بعمود خشبي.

وقالت إدارة شرطة جامعة كاليفورنيا في بيان، الجمعة، إن المشتبه به، ويدعى إيدان أون (18 عاماً)، تم احتجازه يوم الخميس في مدينة بيفرلي هيلز للاشتباه في قيامه بالاعتداء بسلاح مميت.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الشاب، الذي قالت الشرطة إنه لا علاقة له بجامعة كاليفورنيا- لوس أنجلوس، هو طالب في مدرسة ثانوية في بيفرلي هيلز، حسبما أوردت "رويترز".

وهذا هو أول شخص، تُلقي الشرطة القبض عليه، في تحقيقاتها في أعمال العنف التي اندلعت في الحرم الجامعي، بين النشطاء المؤيدين للفلسطينيين الذين نصبوا مخيماً للاحتجاج على الحرب الإسرائيلية في غزة، ومجموعة هاجمتهم في وقت متأخر من ليلة 30 أبريل.

واقتحم المهاجمون الملثمون، الذين وصفهم مسؤولو الجامعة والشرطة بأنهم "محرضون"، موقع الاحتجاج بالهراوات والعصي، مما أدى إلى مناوشات ضارية تبادل فيها الجانبان الضربات ورش كل منهما الآخر برذاذ الفلفل.

وتعرض مسؤولو الجامعة والشرطة لانتقادات شديدة من حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم وآخرين بشأن كيفية استجابتهم للمواجهة، التي استمرت لمدة ثلاث ساعات على الأقل في الصباح الباكر من يوم أول مايو قبل أن تتحرك الشرطة وتستعيد النظام.