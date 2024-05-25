الأب يكشف كواليس واقعة إنهاء مدمن لحياته شنقاً في عين شمس

أستمعت النيابة العامة لاقوال الاب الذي اقدم نجله علي الانتحار داخل غرفته شنقاً، حيث قرر ان نجله مدمن مخدرات وليلة اكتشافه الحادث وقعت مشادة كلامية بينهما تطورت إلي مشاجرة وأنه قام بالتعدي عليه بالضرب بعد تهديد نجله بترك المنزل لتعاطي المخدرات .

واشار الأب في أقواله الي ان نجله طلب منه أموالا لشراء المواد المخدرة الامر الذي اثار غضبه، فقام بضربه لتهذيبه فدخل غرفته واغلق الباب عليه ، وبعد ساعات دخل عليه وفوجئ لقيامه بشنق نفسه بتعليق رقبته في ايشارب وتوفي فقام بإبلاغ الشرطة .

وقررت النيابة إخلاء سبيل الأب من النيابة بعد الاستماع لاقوال الشهود واستعجلت التحريات ، كما قررت عرض جثمان المتوفي علي الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

كان مدمن مخدرات قد أنهي حياته بالانتحار شنقاً داخل غرفته بعين شمس بعد مشاجرة مع والده الذي عاتبه علي تناول المواد المخدرة ، وتم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

تلقي قسم شرطة عين شمس بلاغاً من موظف قرر قيام نجله بالانتحار داخل غرفته شنقاً .

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن الي مكان البلاغ وتم العثور علي جثة عامل بمغسلة داخل غرفته ومعلق في مروحه السقف بايشارب .

وتبين من الفحص واقوال الاب انه قبل الحادث بيوم وقعت مشاجرة بينه وبين نجله بسبب علمه بتعاطيه المواد المخدرة وانه هدده بترك المنزل حتي يخلو له الجو في تعاطي المواد المخدرة الامر الذي اثار غضب الاب فقام بضربه .

وفي اليوم الثاني قرر الاب انه قام بفتح باب غرفة نجله ليكتشف وفاة نجله بتعليق نفسه في مروحة السقف وتم تحرير محضر ، وباشرت النيابة التحقيق .