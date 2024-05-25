مستشار وزير الزراعة يعدد مميزات مشروع توشكى

قال محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن مشروع توشكى يعد أحد المشروعات الهامة، لكونه يوفر إنتاجا زراعيا من منطقة بكر، كما أنه يوطن مفهوم استصلاح الأراضي.

وأضاف محمد فهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي أم سي”، أن مشروع توشكى عاد بشكل سريع إلى الإنتاج وبكثافة كبيرة، متابعا: “توشكى تضم أكبر مرزعة نخيل على مستوى العالم”.



وتابع: “المساحة التي تم استصلاحها من المشروع تصل إلى 2 مليون فدان”، مشيرا إلى أن ما حدث إعجاز تاريخي، في وقت قليل.

وأوضح أنه تم زراعة 7 آلاف فدان من القمح في الصحراء.