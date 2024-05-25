يبحث تداعيات العدوان.. مجلس وزراء الصحة العرب يعقد دورته الـ60 غدا بجنيف

صرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بأن إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية- الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بصدد التحضير لعقد أعمال الدورة العادية 60 لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي المقرر انعقادهما بتاريخ 26 مايو 2024 بجنيف، على هامش اجتماع الدورة 77 لجمعية الصحة العالمية، بمشاركة وزراء الصحة العرب وعدد من رؤساء الاتحادات والمنظمات العربية والإقليمية بصفة مراقب.

وستنعقد أعمال هذه الدورة برئاسة جمهورية العراق، كما ستنعقد أعمال المكتب التنفيذي للمجلس برئاسة جمهورية مصر العربية وبحضور الدول الأعضاء وهي: دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة فلسطين.

وسيناقش الاجتماع عددا من المواضيع الصحية الهامة في مقدمتها التداعيات الصحية والإنسانية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، وتفعيل عمل اللجنة العربية للرعاية الصحية الأولية، واللجنة العربية الصحية للطوارئ، وتعديل لائحة جائزة الطبيب العربي، وتوصيات اجتماع الهيئات والجهات العربية الرقابية على الدواء، والتحضيرات للاحتفال بيوم الصحة العربي لعام 2024، والكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب المقرر أن يلقيها معالي وزير الصحة بالمملكة الأردنية الهاشمية أمام الدورة 77 لجمعية الصحة العالمية هذا العام.

كما سيتم منح جائزة الطبيب العربي لهذا العام للطبيب الفلسطيني عرفانا بالدور البطولي للأطباء الفلسطينيين في قطاع غزة ووقوفهم الأسطوري لعلاج المرضى والمصابين رغم التحديات الجسام الذي يواجهه النظام الصحي الفلسطيني، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من ثمانية أشهر، وكذلك للطبيب السوداني الذي استمر في المحافظة على تقديم الخدمة الطبية رغم ما تعرض به القطاع الصحي من صعوبات متعددة جراء الأوضاع الداخلية الصعبة في السودان.

بالإضافة إلى الاطلاع على تقارير لجنة الرقابة حول آليات عمل المجلس العربي للاختصاصات الصحية، والمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، والهيئة العربية لخدمات نقل الدم، تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقرارات مجلس وزراء الصحة العرب، واستعراض الدول الأعضاء تجاربها الناجحة في المجالات الصحية، وكذلك مناقشة المواضيع الصحية الهامة المقدمة من مصر والأردن والسعودية والمغرب.

وسوف تشارك الأمانة العامة حضور اللجان المتخصصة لاجتماعات جمعية الصحة العالمية التي ستناقش القرار الخاص بالأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل، وكذلك المواضيع الصحية المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة، والوقاية من الأمراض غير المعدية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المعنية بالصحة، ومقاومة مضادات الميكروبات، وطوارئ الصحة العامة والمبادرة العالمية للصحة والسلام، وتغير المناخ والتلوث والصحة.

كما أشارت سعادة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، إلى مشاركتها في الاجتماع الذي ينظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط تحت عنوان " من الأزمات نحو الفرص، وكذلك الاجتماع الوزاري لإقليم شرق المتوسط لمناقشة الأولويات الصحية وتبادل وجهات النظر بين دول الإقليم، وأيضا الاجتماع الحواري رفيع المستوى الذي ينظمه المكتب الإقليمي لإفريقيا بشأن خطة عمل الطوارئ المشتركة في أفريقيا.