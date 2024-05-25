عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرية العمل بأسوان تنظم ندوة تثقيفية لعمال مصنع سكر إدفو

أنشطة مديرية العمل
أنشطة مديرية العمل بأسوان

نظمت مديرية العمل بأسوان  ندوة تثقيفية لعمال مصنع سكر إدفو حول حقوق وواجبات العمال وحثهم على الإنتاج والنهوض بإحدى أهم القلاع الصناعية وزيادة العملية الإنتاجية بما يساهم بدوره فى زيادة دخل العامل بطريقة مباشرة .

يأتي ذلك ضمن الجهود المكثفة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "مهنتك مستقبلك"، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

محافظ أسوان يتابع ماراثون إمتحانات الدبلومات الفنية لـ 15ألف و433 طالبا

أوقاف أسوان تطلق القافلة الدعوية لنشر العلم ووسطية الإسلام

ندوة تثقيفية

من جانبه، أوضح فوزى صابر، مدير عام مديرية العمل بأسوان، أن تنظيم مثل هذه الندوات يأتى فى إطار تنفيذ رسالة تفتيش العمل والمتمثلة فى التوجية والتوعية والإرشاد ،ثم تنفيذ أحكام القانون فى ظل توجيهات وزير العمل ومحافظ أسوان بتعظيم دور التثقيف للعاملين بجميع القطاعات الخدمية، والرد على جميع استفساراتهم حتى يؤدى ذلك لاستقرار بيئة العمل، وبالتالى زيادة فى الإنتاج وجودة المنتج.

ولفت فوزى صابر إلى أنه قام بإلقاء الندوة محمود عيسى، مدير مكتب عمل إدفو، بمقر الشركة، فيما قدم المشاركون بالندوة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، وأيضاً لوزير العمل حسن شحاتة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على إتاحة مثل هذه الندوات التى تنشر الثقافة والمعرفة وتزيد من وعيهم العمالى ليكون عوناً لهم فى الارتقاء بمصنعهم والحفاظ على مقومات الإنتاج، آملين فى تكرار مثل هذه الندوات، كما تقدموا بالشكر أيضاً للقائمين على تنظيم الندوة وعلى حجم المعلومات التى حصلوا عليها.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

375 قرشًا| مفاجأة في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

رسميا.. البحوث الفلكية يعلن موعد عيد الأضحى

مدينون بألف اعتذار.. تعليق مفاجئ من شريف إكرامي على أزمة الشناوي

تحرك مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض فى البورصة اليوم السبت

سفاح التجمع| من هو ولماذا أنهى حياة 3 سيدات؟.. تفاصيل الحكاية

إلحق اشتري: سيارة سوزوكي ماروتي بـ50 ألف جنيه فقط

12 درجة| الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس على القاهرة

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يتابع ماراثون إمتحانات الدبلومات الفنية لـ 15ألف و433 طالبا

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والصحة| ماذا حدث لناطحات سحاب خلال عاصفة فى تكساس..إطلالات أثارت الجدل لـ ناهد السباعي

شاهد.. جماهير الأهلي تزحف من المحافظات لدعم المارد الأحمر أمام الترجي

مقترحات جديدة.. توقعات باستئناف مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس الأسبوع المقبل

بعد التنسيق مع إدارة الأهلي.. كولر يغادر مصر لمدة أسبوع| تفاصيل

لمن تبتسم الكأس الأفريقية..أرقام تاريخية بين الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

مهندس يطلّق عروسه في الصباحية…أغرب سبب للانفصال في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من بينها فيراري.. كارثة تصيب السيارات في سباق فورمولا إي بالصين

في عيد ميلادها الـ55.. صور تكشف عن إطلالات وفاء عامر

بعد فقدانها 50 كيلو من وزنها.. معلومات لا تعرفها عن عملية شيماء سيف

أحترس.. 6 أسباب وعادات تصيبك بالإنسداد الرئوي المزمن  

فيديو

عريس ياسمين رئيس الجديد .. رجل أعمال وسبق له الزواج

فى عيد ميلاد ناهد السباعي.. ألغت حفلها زفافها ولم تحضر جنازة والدتها

بحضور النجوم.. دعاء عامر تحتفل بزفاف ابنها

قرارات عاجلة من محكمة العدل الدولية بسبب الأوضاع في رفح الفلسطينية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترتيبات إضافية من محكمة العدل الدولية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: دكتور شوقي علام.. أشكرك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصناعة مسار النهضة المصرية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من مبادر لمتفرج .. من متفاعِل لمستقبِل

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-