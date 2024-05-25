مديرية العمل بأسوان تنظم ندوة تثقيفية لعمال مصنع سكر إدفو

نظمت مديرية العمل بأسوان ندوة تثقيفية لعمال مصنع سكر إدفو حول حقوق وواجبات العمال وحثهم على الإنتاج والنهوض بإحدى أهم القلاع الصناعية وزيادة العملية الإنتاجية بما يساهم بدوره فى زيادة دخل العامل بطريقة مباشرة .

يأتي ذلك ضمن الجهود المكثفة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "مهنتك مستقبلك"، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

ندوة تثقيفية

من جانبه، أوضح فوزى صابر، مدير عام مديرية العمل بأسوان، أن تنظيم مثل هذه الندوات يأتى فى إطار تنفيذ رسالة تفتيش العمل والمتمثلة فى التوجية والتوعية والإرشاد ،ثم تنفيذ أحكام القانون فى ظل توجيهات وزير العمل ومحافظ أسوان بتعظيم دور التثقيف للعاملين بجميع القطاعات الخدمية، والرد على جميع استفساراتهم حتى يؤدى ذلك لاستقرار بيئة العمل، وبالتالى زيادة فى الإنتاج وجودة المنتج.

ولفت فوزى صابر إلى أنه قام بإلقاء الندوة محمود عيسى، مدير مكتب عمل إدفو، بمقر الشركة، فيما قدم المشاركون بالندوة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، وأيضاً لوزير العمل حسن شحاتة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على إتاحة مثل هذه الندوات التى تنشر الثقافة والمعرفة وتزيد من وعيهم العمالى ليكون عوناً لهم فى الارتقاء بمصنعهم والحفاظ على مقومات الإنتاج، آملين فى تكرار مثل هذه الندوات، كما تقدموا بالشكر أيضاً للقائمين على تنظيم الندوة وعلى حجم المعلومات التى حصلوا عليها.