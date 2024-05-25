التعاون الدولي في أسبوع.. ختام الاجتماعات السنوية للمؤسسات العربية المشتركة وقمة "رايز أب"

شهدت وزارة التعاون الدولي، خلال الأسبوع الماضي، العديد من الفعاليات الدولية والإقليمية، في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم رؤية الدولة التنموية وتحفيز جهود العمل الإنمائي المشترك.

*الاجتماعات السنوية للمؤسسات العربية المشتركة*

عُقد في العاصمة الإدارية الجديدة يومي 22 و23 مايو 2024، الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، والدورة الخامسة عشر لمجلس وزراء المالية العرب، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبتشريف د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ،التي نظمها صندوق النقد العربي بالتنسيق مع وزارة التعاون .

وشهد الاجتماع انعقاد مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وإئتمان الصادرات، واجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي، واجتماع مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، واجتماع مجلس محافظي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وكذلك اجتماع مجلس الإشراف للحساب الخاص. تجدر الإشارة إلى أن اجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي شهد موافقة مجلس المحافظين على استراتيجية الصندوق الجديدة ضمن مرحلة التغيير التي تقودها إدارة الصندوق من منطلق رؤيتها في أن يكون ركيزة لمنطقة عربية متينة كرائد في الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.

*اللقاءات الثنائية*

وخلال فعاليات الاجتماعات، التقت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة فريال الورغي السبعي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية، حيث ناقشت آليات تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، كما بحثت مع الدكتور عبدالحميد الخليفة، رئيس صندوق الأوبك للتنمية الدولية، تعزيز الدعم الفني لمشروعات برنامج «نُوَفّي» وإتاحة المزيد من آليات دعم القطاع الخاص عبر منصة "حافز"، فضلًا عن الشراكات الجديدة بين الجانبين.

كما التقت عثمان ديوني، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور قيادات البنك ومؤسسة التمويل الدولية، لمتابعة برامج التعاون الجاري تنفيذها مع مجموعة البنك الدولي، على مستوى دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مؤكدة حرص الحكومة على المضي قدمًا في إجراءات الإصلاح الاقتصادي لزيادة تمكين القطاع الخاص وتحفيز مسيرة النمو والتغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.

*المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة*

وفي سياق التعاون مع الأمم المتحدة، افتتحت وزيرة التعاون الدولي، المنتدى السنوي الأول للميثاق العالمي للأمم المتحدة، الذي عُقد تحت عنوان "نحو أفريقيا المستدامة"، ونظمته الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة UNGCNE، حيث أشارت إلى إن أهمية هذا المنتدى تكمن في دوره كمنصة متعددة الأطراف من القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية الدوليين، مما يجعله أداة قيمة لتعزيز التعاون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونوهت بأن مشاركة وزارة التعاون الدولي، تأتي اتساقاً مع دورها المحوري في التعاون مع الأمم المتحدة في مصر، من خلال الرئاسة المشتركة للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة. (UNSDCF).

*قمة «رايز أب»*

وشاركت «المشاط» في جلسة نقاشية عُقدت ضمن فعاليات الدورة 11 من قمة «رايز أب» للشركات الناشئة، بالمتحف المصري الكبير، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، وأكدت خلال كلمتها أن وزارة التعاون الدولي تُتيح تمويلات مُيسرة ودعم فني لمختلف شركات القطاع الخاص والشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر من خلال مؤسسات التمويل الدولية، وأوضحت أن أكثر من 10.3 مليار دولار تمويلات مُيسرة واستثمارات للقطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال 4 سنوات، وأكدت أن حرص الوزارة على الربط بين الشركات الناشئة والمشروعات الحكومية من خلال المبادرات المختفة مع شركاء التنمية.

*مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي*

وشاركت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في الجلسة الختامية لتقييم منتصف المدة لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، حيث عقد الاجتماع عقب زيارة بعثة من البنك الدولي في إطار المراجعة الدورية لتنفيذ المشروع. وذكرت المشاط، خلال كلمتها، أن المناخ والبيئة قاسم مشترك في جميع برامجنا مع شركاء التنمية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التحول الأخضر، وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تُتابع بشكل ربع سنوي معدلات السحب والتنفيذ لمحفظة التمويلات الإنمائية لضمان تذليل التحديات وتعظيم الاستفادة المشروعات تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، كما نعمل مع شركاء التنمية على توفير أدوات التمويل المبتكرة المرتبطة بالمناخ لتحفيز القطاع الخاص وزيادة استثماراته، وتعزيز التنسيق مع البنك الدولي لتنفيذ توصيات تقرير المناخ والتنمية CCDR بما يحفز رؤوس الأموال الخاصة في مشروعات البنية التحتية الخضراء.

*مباحثات مصرية إيطالية*

وعقدت وزيرة التعاون الدولي، والسيد ميكيلي كواروني، السفير الإيطالي بالقاهرة، اجتماعا ثنائيًا، لمناقشة محاور التعاون المشترك، ومتابعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية، وشهد اللقاء استعراض محاور التعاون المشترك في إطار الاتفاقيات الثنائية، وكذلك برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر وإيطاليا، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص في ضوء التطورات الأخيرة على مستوى الشراكة المصرية الأوروبية، وزيارة رئيسة وزراء إيطاليا لمصر خلال مارس الماضي ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة رئيسة المفوضية الأوروبية، حيث تم الإعلان عن ترفيع مستوى الشراكة المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية. كما ناقش الجانبان تفعيل تفعيل خطة «ماتي» الإيطالية للتوسع في قارة أفريقيا ودعم جهود التنمية في القارة.

*وفد أذربيجاني رفيع المستوى*

كما استقبلت وزيرة التعاون الدولي، وفدًا رفيع المستوى من جمهورية أذربيجان يضم 22 مسئولًا برئاسة فاريز رزايف، نائب وزير الخارجية، ويضم العديد من المسئولين من القطاعين الحكومي والخاص في مجالات: التنمية الرقمية والنقل والترويج الاستثماري و الطاقة المتجددة والبترول والصحة والصناعة والإنشاءات، وذلك في إطار استمرار تطور العلاقات المشتركة بين البلدين في ظل حرص قيادتي البلدين على استمرار تعزيز الجهود المشتركة بما يحقق المصالح المتبادلة، ويدعم جهود التنمية من خلال الشراكة الوثيقة بين البلدين على المستوى الحكومي وكذلك القطاع الخاص.

*الشراكة المستقبلية مع بنك الاستثمار الأوروبي*

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفد بنك الاستثمار الأوروبي، في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي، حيث استهدفت البعثة استكشاف محاور تعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة الموارد المائية.

*مجلس النواب*

وشارك عدد من مسئولي وزارة التعاون الدولي، في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، حيث تم استعراض حزم التمويل التنموي الميسر والمنح التي حصلت عليها مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال السنوات الأربع الماضية بلغت نحو 38.8 مليار دولار، وذلك من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، والجهات الوطنية.

*المؤتمر الإقليمي للطاقة من أجل المرأة*

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط،في المؤتمر الإقليمي السنوي الثاني للطاقة من أجل المرأة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي نظمه البنك الدولي بالأردن، حيث استهدف المؤتمر إلى تبادل المعرفة والخبرات العملية حول المشاركة الاقتصادية للمرأة وقيادتها في قطاع الطاقة، وعرض التقدم الذي أحرزه شركاء الشبكة الإقليمية (RENEW) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.