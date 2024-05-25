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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللعب بالنار.. تحذيرات شديدة اللهجة من كولر للاعبي الأهلي قبل مباراة الترجي

كولر
كولر

أطلق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، تحذيرات شديدة اللهجة للاعبيه قبل المواجهة الحاسمة ضد الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها في الثامنة من مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي.

ضرورة استغلال الفرص وتجنب "اللعب بالنار"

حذر كولر لاعبيه من إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، مؤكدًا أن إضاعة مثل هذه الفرص يعد بمثابة "اللعب بالنار" في مباراة ذات أهمية مصيرية. 

وشدد المدرب السويسري على ضرورة استغلال أنصاف الفرص لتسجيل الأهداف التي قد تحسم اللقب القاري لصالح الأهلي، خاصةً وأن مباراة الذهاب في تونس انتهت بالتعادل السلبي.

التحذير من التمرير الخاطئ والاعتراض على القرارات التحكيمية

ونبه كولر نجوم الأهلي إلى خطورة التمرير الخاطئ خلال المباراة، مشددًا على أهمية الدقة والتركيز في التمريرات لتجنب الوقوع في الأخطاء التي قد تكلف الفريق الكثير. كما حثهم على تجنب الاعتراض على قرارات الحكم، لتفادي الحصول على بطاقات مجانية قد تزيد من توتر الأجواء في أرض الملعب.

تجنب الالتحامات داخل منطقة الجزاء

أكد كولر ضرورة الابتعاد عن الالتحامات القوية داخل منطقة الجزاء، خوفًا من تدخل تقنية الفيديو (الفار) التي قد تؤدي إلى قرارات تحكيمية غير متوقعة، مما قد يربك سيناريو المباراة.

مع هذه التعليمات الواضحة، يأمل كولر أن يظهر لاعبو الأهلي بأعلى مستوياتهم، وأن يحققوا الفوز الذي يضمن للنادي التتويج باللقب الإفريقي للمرة الثانية عشرة في تاريخه والثانية على التوالي. جمهور الأهلي ينتظر بفارغ الصبر صافرة البداية، على أمل أن يحتفل بفوز جديد يعزز من أمجاد النادي القارية.

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