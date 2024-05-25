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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وفد صحة النواب يزور أول مستشفى خضراء صديقة للبيئة ..صور

وفد صحة النواب يزور
وفد صحة النواب يزور أول مستشفى خضراء صديقة للبيئة

زار وفد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، مستشفى شرم الشيخ الدولى، التى تعد أول مستشفى خضراء صديقة للبيئة بمحافظة جنوب سيناء .

جاء ذلك أثناء جولة الوفد الميدانية للمستشفيات والوحدات الصحية بمحافظة جنوب سيناء، برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية.

وترأس الوفد النائبة الدكتورة سهير عبد الحميد، وضم كلا من: النائبة عبله الألفي، النائب محمود العزب ، النائب مكرم رضوان، النائبة إيناس عبد الحليم، النائب محمود أبو الخير، النائبه جمان عمارة، النائبة ميرفت عبد العظيم ، النائبة راوية مختار، النائبة إيرين سعيد، النائية جوميانه لويس، والنائبة سارة عادل.

واستقبل الوفد،  مدير المستشفى الدكتور أحمد عبد الحميد، والدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور ايمن رخا مدير الرعاية بجنوب سينا، والدكتور طارق عز الدين مدير التأمين الصحة الشامل بجنوب سينا، والدكتور محمد السايس مدير عام الرقابة الصحية بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد عبد الحى مدير عام فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بجنوب سيناء.

وقام الوفد بتفقد العيادات الخارجية بالمستشفى، حيث توفر مستشفى شرم الشيخ الدولى أطباء فى كافة التخصصات، وقد تحدث أيضا وفد صحة النواب مع المرضى، واطقم التمريض للاطمئنان على سير الأمور داخل المستشفى.

كما تفقد الوفد أيضا قسم الطواريء والرعاية المركزة، حيث أن نسبة التردد على الطواريء يوميا تصل إلى ٣٠٠ حالة ، وكانت فى السابق ١٥٠ حالة يوميا .

وتابع الوفد زيارات كافة أقسام المستشفى والاطلاع على كافة التطورات، حيث تحتوي المستشفى على ١٣٧ سرير منهم ٣٢ سرير رعاية مركزة، كما تقوم المستشفى بإنشاء مشروعات عديدة تحت مظلة الرعاية الصحية، بما يتوافق مع استراتيجية مصر ٢٠٣٠، مثل مشروعات محطات طاقة شمسية ومحطات تحلية مياه، بجانب وحدة معالجة فرم النفايات.

وفى نهاية الزيارة قام وفد لجنة الشؤون الصحية بعقد اجتماع مع ادارة المستشفى و هيئة الرعاية الصحية، وبحضور النائب محمد عوض السيد وشهرته "سيد عوض"  عضو مجلس النواب بجنوب سيناء،  لمناقشة المشاكل الإدارية والمالية التى تم رصدها، ووضع آلية للوصول إلى حلول تمنع حدوث أى مشاكل مستقبلية.

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لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب مستشفى شرم الشيخ الدولي مستشفى خضراء صديقة للبيئة جنوب سيناء وفد صحة النواب

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