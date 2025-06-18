وصفه بالرجل الطيب.. ضياء رشوان: ترامب يدعم نتنياهو

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن ترامب وصف نتنياهو بـ"الرجل الطيب" ثلاث مرات متتالية، واعتبر أنه "عومل بشكل غير عادل للغاية" من قبل دولته، في إشارة إلى الانتقادات والمحاكمات التي يواجهها داخليًا.

وقال ضياء رشوان، خلال لقاء على قناة "إكسترا نيوز"، أن ترامب أشار إلى أنه يتحدث يوميًا مع نتنياهو، واصفًا أداءه بأنه "ممتاز"، مؤكدًا دعمه له، كما لفت إلى أن ترامب قال نصًا إنه لم يتدخل معه مباشرة في الحرب ضد إيران، لكنه طلب منه الاستمرار، مضيفًا: "هذا رئيس الولايات المتحدة يتحدث بهذه الصراحة، وكرر الكلام نفسه مرة أخرى لكن بنوع من التردد".

وأشار رشوان إلى أن خطاب ترامب الأخير جاء أقل حدة مقارنة بتصريحات سابقة له، لكنه اعتبر أن الرهان على ثبات أداء ترامب أمر غير مضمون، لأن أسلوبه يتسم بالتغير حتى خلال الخطاب الواحد، ما يجعل من الصعب التنبؤ بمواقفه.