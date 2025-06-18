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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كاتب صحفي: ترامب يستخدم خطابا تصعيديا مدروسا ضمن استراتيجية الحرب النفسية

أحمد ياسر
أحمد ياسر

قال الكاتب الصحفي أحمد ياسر أن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة الجوية الكاملة على إيران وحديثه عن فكرة الاستسلام غير المشروط، تؤكد أن  يستخدم خطابًا تصعيديا مدروسا ضمن استراتيجية الحرب النفسية والضغط السياسي، بهدف إجبار  إيران على التراجع دون خوض مواجهة مفتوحة في على الاقل  المرحلة الأولى.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج بتوقيت العاشرة على قناة الشمس، مشيرا إلى أن فكرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية علي خط المواجهة  لحسم المشهد مسألة وقت حتى لايتم استنزاف القدرات العسكرية الأمريكية ولايؤثر على  تمركزتها العسكرية في منطقة  الشرق الأوسط.


وأضاف أحمد ياسر أن الولايات المتحدة حسمت أمرها بالنسبة لإيران، موضحا  أنها لا تريد إطالة  الحرب بين إسرائيل وإيران أكثر من اللازم، لأنها تستنزف  النظام  الإسرائيلي سياسيا وعسكريا اقتصاديا..

وأشار  إلى أن الحرب اضرت بالداخل الأمريكي، وهناك انقسامات في الداخل الأمريكي جبهة ترى الالتزام بتقديم الدعم الكامل لإسرائيل.. وحبهة أخرى تريد  مبدأ أمريكا اولا  ولاتقبل بالانخراط في هذا الصراع.

الكاتب الصحفي أحمد ياسر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب إيران الحرب النفسية الولايات المتحدة الأمريكية

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