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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اختفاء حاملة الطائرات الأمريكية USS Nimitz عن أنظمة التتبع خلال توجهها للشرق الأوسط

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أفادت تقارير إعلامية باختفاء حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس نيميتز" (USS Nimitz) من أنظمة تتبع حركة الملاحة البحرية؛ بعد أن أوقفت جهاز الترانسبوندر الخاص بها في أثناء إبحارها باتجاه الشرق الأوسط.

ووفقًا لموقع «Marine Vessel Traffic» لتتبع حركة السفن، فإن آخر إشارة للحاملة سُجلت بتاريخ 17 يونيو، بينما كانت تبحر بسرعة 19 عقدة في المياه الواقعة بين ماليزيا وإندونيسيا، متجهة نحو الشمال الغربي، ولم يتم تحديد وجهتها النهائية حتى الآن.

وتشير تقديرات إلى أن المجموعة القتالية المرافقة لـ"نيميتز" ربما تتجه نحو منطقة الخليج، في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن نشر مجموعة هجومية بقيادة الحاملة ضمن نطاق القيادة المركزية الأمريكية؛ بهدف تعزيز حماية القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة.

وفي المقابل، أكدت البحرية الأمريكية مواصلة عملياتها في شرق البحر المتوسط، في إطار دعم الأمن القومي للولايات المتحدة.

ويأتي هذا التحرك العسكري؛ في ظل تصعيد متزايد بين إسرائيل وإيران، حيث شنت إسرائيل هجمات جوية استهدفت منشآت نووية وعناصر عسكرية إيرانية، متهمة طهران بتطوير برنامج نووي سري.

وردت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة نحو أهداف إسرائيلية، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى من الجانبين، وسط تزايد القلق الدولي من احتمال اتساع نطاق المواجهة.

اختفاء حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس نيميتز الشرق الأوسط إسرائيل وإيران اختفاء حاملة طائرات أمريكية

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