متحدث الوزراء: الدولة المصرية تضع خططا للتعامل مع كل السيناريوهات

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المؤتمر الأسبوعي اليوم لمجلس الوزراء، وكلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة خلاله، تضمنت لمحة مهمة حول أبرز التطورات، والتعامل مع التصعيد الإيراني الإسرائيلي، ومتابعة الحكومة الدقيقة لكل الأمور والتداعيات الجارية، ومدى توفير الاحتياجات الأساسية والسلع الاستراتيجية للدولة المصرية.



وأشار المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إلى أن الرسالة الأساسية من مؤتمر مجلس الوزراء وكلمة الدكتور مصطفى مدبولي كانت طمأنة المواطنين بأن الأوضاع مستقرة، وأن السلع الأساسية متوفرة دون أي أزمات، حيث أن الدولة المصرية تضع خططا للتعامل مع كل السيناريوهات.

وأوضح متحدث الوزراء، أن "لجنة الأزمات" ستواصل متابعة جميع الأوضاع والتطورات الاقتصادية، مع وضع خطط للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.