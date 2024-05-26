بأقل سعر .. سوزوكي ديزاير 2023 كسر زيرو «اعرف بكام»

يبلغ السعر الرسمي للسيارة سوزوكي ديزاير موديل 2024 في السوق المصري نحو 669 ألف جنيه، وتعد من أبرز السيارات التي تنتمي إلى فئة السيدان متوسطة الحجم، والتي تقدم محليًا عبر فئة واحدة من كاملة التجهيزات تحت اسم GLX SCREEN.

وظهرت السيارة سوزوكي ديزاير للبيع على الانترنت عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، حيث تباع تحت مفهوم "كسر الزيرو"، وذلك بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 5000 كيلومتر فقط، وما زالت تتمتع بمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج، مع انتمائها لموديلات 2023.

سوزوكى ديزاير

وتقدم السيارة سوزوكى ديزاير بعدد من التجهيزات منها، جنوط، شاشة ملونة تعمل باللمس، حساسات ركن خلفية لسهولة عملية الاصطفاف، مكيف هواء، مصابيح ضباب على جانبي الصادم الأمامي، مرايات جانبية كهربائية التحكم، زجاج كهربائي أمامي وخلفي.

سوزوكى ديزاير

زودت السيارة سوزوكى ديزاير بعدد 2 من وسائد الحماية الهوائية AIRBAGS، للمقعد الامامي والسائق، بالإضافة إلى فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مع انذار مانع للسرقة، ريموت تحكم، نظام إيموبليزر للحماية.

سوزوكى ديزاير

تعتمد سوزوكى ديزاير 2023 على محرك 4 سلندر، يمكنه أن ينتج قوة إجمالية قدرها 85 حصان و113 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، سعة 1200 سي سي، وتتمتع السيارة بناقل سرعات أوتوماتيك 5 غيار، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وزمن للتسارع يقدر بـ 13.2 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة، وسرعة قصوى تصل لـ 175 كيلومتر في الساعة.

سوزوكى ديزاير

سعر السيارة سوزوكى ديزاير "كسر زيرو" موديل 2023

ظهرت السيارة سوزوكى ديزاير موديل 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع للبيع على الإنترنت تحت مفهوم "كسر الزيرو" بسعر يبلغ 610 آلاف جنيه.