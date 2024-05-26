عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بأقل سعر .. سوزوكي ديزاير 2023 كسر زيرو «اعرف بكام»

سوزوكى ديزاير
سوزوكى ديزاير

يبلغ السعر الرسمي للسيارة سوزوكي ديزاير موديل 2024 في السوق المصري نحو 669 ألف جنيه، وتعد من أبرز السيارات التي تنتمي إلى فئة السيدان متوسطة الحجم، والتي تقدم محليًا عبر فئة واحدة من كاملة التجهيزات تحت اسم GLX SCREEN.

وفر 55 ألف جنيه.. سيارة بحالة الزيرو هاي لاين بأفضل سعر

بـ 90 ألف جنيه .. أرخص سيارة هاتشباك فبريكا

أرخص عربية عائلية في مصر .. 7 مقاعد بهذا السعر

وفر 100 ألف جنيه .. اركب تويوتا كورولا "كسر زيرو" 2024

وظهرت السيارة سوزوكي ديزاير للبيع على الانترنت عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، حيث تباع تحت مفهوم "كسر الزيرو"، وذلك بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 5000 كيلومتر فقط، وما زالت تتمتع بمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج، مع انتمائها لموديلات 2023.

سوزوكى ديزاير 

وتقدم السيارة سوزوكى ديزاير بعدد من التجهيزات منها، جنوط، شاشة ملونة تعمل باللمس، حساسات ركن خلفية لسهولة عملية الاصطفاف، مكيف هواء، مصابيح ضباب على جانبي الصادم الأمامي، مرايات جانبية كهربائية التحكم، زجاج كهربائي أمامي وخلفي.

سوزوكى ديزاير 

زودت السيارة سوزوكى ديزاير بعدد 2 من وسائد الحماية الهوائية AIRBAGS، للمقعد الامامي والسائق، بالإضافة إلى فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مع انذار مانع للسرقة، ريموت تحكم، نظام إيموبليزر للحماية.

سوزوكى ديزاير 

تعتمد سوزوكى ديزاير 2023 على محرك 4 سلندر، يمكنه أن ينتج قوة إجمالية قدرها 85 حصان و113 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، سعة 1200 سي سي، وتتمتع السيارة بناقل سرعات أوتوماتيك 5 غيار، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وزمن للتسارع يقدر بـ 13.2 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة، وسرعة قصوى تصل لـ 175 كيلومتر في الساعة.

سوزوكى ديزاير 

سعر السيارة سوزوكى ديزاير "كسر زيرو" موديل 2023

ظهرت السيارة سوزوكى ديزاير موديل 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع للبيع على الإنترنت تحت مفهوم "كسر الزيرو" بسعر يبلغ 610 آلاف جنيه.

سوزوكي ديزاير سعر السيارة سعر السيارة سوزوكي ديزاير كسر زيرو موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أجبر الضحايا على تعاطي "الآيس" وعاشـرهم حتى الموت| مفاجآت مثيرة في قضية سفاح التجمع

ولا هيشمها.. رسالة من خالد الغندور لـ الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

خير فيه إيه؟ الرئيس السيسي يوجّه رسالة حاسمة لـ 3 وزراء بالدولة

حرارة قاسية الأحد والاثنين.. والأرصاد: احذروا التعرض للشمس

مينفعش| تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بـ كأس أفريقيا

خبر سار لجماهير الزمالك قبل مباراة الاتحاد السكندري

طلب عاجل من الكاف لـ الأهلي بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا

عكس الاتجاه.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد بالبنوك

موضوعات متعلقة

أرخص عربية عائلية في مصر .. 7 مقاعد بهذا السعر

وفر 55 ألف جنيه.. سيارة بحالة الزيرو هاي لاين بأفضل سعر

بـ 90 ألف جنيه .. أرخص سيارة هاتشباك فبريكا

أسعار كيا جراند سيراتو موديل 2024 في مصر.. صور

أرخص سيارة أوتوماتيك في السوق المصري.. كم سعرها بعد التخفيض ؟

أحدث أسعار سيارات ام جي موديل 2024 بعد التخفيضات

مرسيدس A 200 "كسر زيرو" 2024 .. بهذا السعر

أسعار بيجو 408 موديل 2024 في مصر.. بعد تخفيض 500 ألف جنيه

ترشيحاتنا

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024.. طريقة الاستعلام عن القبض

دعاء المضطرين للفرج العاجل يا حي يا قيوم.. أسهل الطرق

عمرو الدردير يهدد الأهلي: نجم الزمالك مستنيكم في السوبر

نشأت الديهي: الدولار في مصر بيجيب 1000 رغيف

لماذا تراجع سعر الذهب في مصر؟.. اعرف الأسباب

وزير المالية: نحتاج 300 مليون دولار إضافية شهريًا لمنع تخفيف أحمال الكهرباء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترطيب وانتعاش.. طريقة عمل آيس كريم الخوخ

بـ2 كوب دقيق.. حضري العيش الصاج بنفسك

بعد لقب أفريقيا.. حقيقة انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

تجاوزت الـ40 الف جنيه.. سعر بدلة أحمد الفيشاوي يثير الجدل

فيديو

لو ربنا وفق هنرجع.. أحمد العوضي يلمح لعودته لياسمين عبد العزيز

لغز الغرفة المعزولة.. القبض على سفاح التجمع بعد العثور على ضحاياه في الصحراء

سأقاضيهم وأطلب تعويضا .. محمد شبانة يعلق على تداول صورته بإعلام الاحتلال

شيماء سيف : خسيت 50 كيلو ومي كساب شجعتني | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترتيبات إضافية من محكمة العدل الدولية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: دكتور شوقي علام.. أشكرك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصناعة مسار النهضة المصرية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من مبادر لمتفرج .. من متفاعِل لمستقبِل

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-