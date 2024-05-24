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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بـ 90 ألف جنيه .. أرخص سيارة هاتشباك فبريكا

سوزوكي ماروتي
سوزوكي ماروتي

تتصدر السيارة سوزوكي ماروتي قائمة السيارات المستعملة الارخص سعرًا في السوق المصري، حيث تمكنت أن تكتسب شعبية كبيرة لهذا السبب، كأحد السيارات الاقتصادية، بالاضافة إلى شهرة تصميمها صاحب الحجم الصغير، والمحرك الموفر في الوقود.

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وتنتمي السيارة سوزوكي ماروتي إلى عائلة الهاتشباك، ويفضل تلك الفئة جماهير كثيرة، نسبة إلى سهولة الاصطاف، والتغلب على الازدحام المروري في بعض الاحيان، بالاضافة إلى سعرها المناسب مقارنة ببعض السيارات الاخرى.

سوزوكي ماروتي

وظهرت السيارة سوزوكي ماروتي للبيع على الانترنت، عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، حيث تباع بحالة الفبريكا من الداخل، مع بعض التحديثات الخارجية، بالاضافة إلى اطارات بحالة جيدة وبطارية جديدة.

سوزوكي ماروتي

وتأتي السيارة سوزوكي ماروتي التي نتحدث عنها في هذا الموضوع ضمن موديلات 2011، وبحالة جيدة من الداخل، مع جنوط حديدية، ومفهوم رباعي الابواب، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية مناسبة، ونظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى قفل مركزي للابواب، ومكان للشاحن مع مدخل USB.

سوزوكي ماروتي

وزودت السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2011 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 800 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 37 حصان، متصل بناقل سرعات مانيوال رباعي السرعات، دفع أمامي، ويشتهر بالجانب الاقتصادي في توفير الوقود.

 

سعر السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2011 

 

ظهرت السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2011 للبيع على الانترنت بحالة جيدة تحت مفهوم المستعمل، وبقيمة قدرها 90 ألف جنيه.

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