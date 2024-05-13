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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سيارة "كسر زيرو" هاي لاين بأرخص سعر .. وفر 50 ألف جنيه

ام جي 5 موديل 2024
ام جي 5 موديل 2024

ظهرت السيارة ام جي 5 موديل 2024 للبيع على الانترنت، تحت حالة "كسر الزيرو"، حيث تباع السيارة بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، بالاضافة إلى انتمائها للفئة الثالثة عالية التجهيزات، مع رخصة مرورية سارية لمدة عام.

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تأتي السيارة ام جي 5 موديل 2024 بعدد من التجهيزات منها، جنوط، اضاءة LED، مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، مع نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، حساسات ركن، كاميرا 360 درجة، شاشة ملونة تعمل باللمس 8 بوصة، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

ام جي 5 موديل 2024 

وتضم السيارة ام جي 5 موديل 2024 فتحة سقف كهربائية، بصمة داخلية وخارجية مع زر تشغيل وإيقاف المحرك، مقاعد كهربائية، فرش جلد، نظام صوتي ترفيهي بلوتوث، مدخل USB، وقفل مركزي، مثبت سرعة، وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، فرامل يد الكترونية.

ام جي 5 موديل 2024 

تعتمد السيارة ام جي 5 موديل 2024 على محرك بقوة 120 حصان سعة 1500 سي سي 4 سلندر، مع 150 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبهذه القدرات يمكن للسيارة الوصول من 0 إلى 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 12.5 ثانية، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة.

ام جي 5 موديل 2024 

سعر السيارة ام جي 5 موديل 2024 "كسر زيرو"

 

يبلغ السعر الرسمي للسيارة ام جي 5 موديل 2024 للفئة الثالثة نحو 900 ألف جنيه، بينما تباع السيارة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة قدرها 850 ألف جنيه، أي بأقل من سعرها الرسمي بقيمة قدرها 50 ألف جنيه.

ام جي 5 موديل 2024 
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