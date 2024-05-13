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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص تويوتا كورولا موديل 2024 .. اعرف الأسعار

تويوتا كورولا موديل
تويوتا كورولا موديل 2024

تبدأ أسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 2024 الرسمية في السوق المصري من مليون و300 ألف جنيه، للفئة ACTIVE وهي الارخص سعرًا بين باقي اصدارات تلك النسخة، والتي تعد اشهر اصدارات العلامة اليابانية في مصر، وذلك عن فئة السيدان.

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وتقدم السيارة تويوتا كورولا موديل 2024 في مصر عبر 5 فئات من الجهيزات هم COMFORT وSMART، وفئة SMART SUN ROF، إلى جانب الفئة ACTIVE، وبأسعار رسمية تصل إلى مليون و650 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات ELGANCE.

تويوتا كورولا موديل 2024

وتعتمد السيارة تويوتا كورولا موديل 2024 على باقة من التجهيزات منها : 

 

  • زر تشغيل وايقاف المحرك.
  • بصمة خارجية.
  • قفل مركزي للابواب.
  • ريموت تحكم.
  • جنوط.
  • مصابيح ضباب.
  • انذار مانع للسرقة.
تويوتا كورولا موديل 2024
  • مثبت سرعة.
  • مرايات جانبية كهربائية.
  • زجاج خلفي مظلل.
  • حساسات ركن.
  • كاميرا.
  • بلوتوث.
  • نظام ترفيهي صوتي.
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف.
تويوتا كورولا موديل 2024
  • فرامل ABS وEBD.
  • نظام الثبات الالكتروني.
  • وسائد هوائية للحماية.
  • شاشة تعمل باللمس.
  • مكيف هواء.
تويوتا كورولا موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة تويوتا كورولا موديل 2024

 

  • تستغرق تويوتا كورولا موديل 2024 نحو 12 ثانية وصولاً من نقطة السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.
  • محرك 1600 سي سي 4 سلندر.
  • القوة الإجمالية للمحرك 120 حصان و154 نيوتن متر من عزم الدوران.
  • ناقل حركة أوتوماتيك CVT "جر أمامي".

 

الاسعار الرسمية للسيارة تويوتا كورولا موديل 2024 في مصر 

 

الفئة الاولى ACTIVE موديل 2024 بسعر 1,300,000 جنيه.

الفئة الثانية COMFORT موديل 2024 بسعر 1,390,000 جنيه.

الفئة الثالثة SMART موديل 2024 بسعر 1,500,000 جنيه.

الفئة الرابعة SAMRT SUN R موديل 2024 بسعر 1,600,000 جنيه.

الفئة الخامسة ELGANCE موديل 2024 بسعر 1,650,000 جنيه.

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