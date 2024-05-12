أخبار السيارات| أرخص سيارة SUV في مصر.. تويوتا كورولا أوتوماتيك بأفضل سعر.. أسعار كيا جراند سيراتو "بدون أوفر برايس"

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تباع السيارة كيا جراند سيراتو 2024 داخل السوق المصري عبر 3 فئات من التجهيزات، وبأسعار رسمية تبدأ من مليون و249.900 جنيه للفئة الأولى LX FO، بينما يصل سعر الفئة عالية التجهيزات HIGHLINE إلى مليون و449.900 وسط حالة من اختفاء ظاهرة الأوفر برايس.

تعتبر النسخة شيري تيجو 3 واحدة من أرخص السيارات التي يقدمها الصانع الصيني بالسوق المصري، وذلك عن فئة الطرازات الرياضية من عائلة الـ SUV، ويتم طرحها محليًا عبر فئة واحدة كاملة التجهيزات، مع تخفيضات رسمية حدثت ابريل الماضي بقيمة قدرها 100 الف جنيه.

ظهرت السيارة تويوتا كورولا موديل 2017 للبيع على الإنترنت، عبر إحدى الصفحات الإلكترونية المتخصصة في مجال السيارات، حيث تباع تحت مفهوم المستعمل بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 150 ألف كيلومتر.

تعتبر السيارة هيونداي توسان واحدة من أشهر السيارات الرياضية في السوق المصري، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، يقدمها الصانع الكوري الجنوبي عبر باقة من التجهيزات والموديلات أيضا، ومنها طرازات 2020.

تقدم شركة نيسان عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، عددا كبيرا من إصداراتها داخل السوق المصري، ومنها النسخة الشهيرة قشقاي، والتي تنطلق محليًا عبر موديلات 2025، بالإضافة إلى تقديمها من خلال 4 فئات، وبأسعار رسمية تبدأ من مليون و406.500 جنيه.