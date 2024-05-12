هيونداي توسان 2020 فبريكا للبيع بأقل سعر .. صور

تعتبر السيارة هيونداي توسان واحدة من اشهر السيارات الرياضية في السوق المصري، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، يقدمها الصانع الكوري الجنوبي عبر باقة من التجهيزات والموديلات ايضا، ومنها طرازات 2020.

وظهرت إحدى اصدارات هيونداي توسان موديل 2020 للبيع على الانترنت، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 90 ألف كيلومتر، نمع تمتعها بمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج، إلى جانب اجراء جميع أعمال الصيانة الدورية ورخصة مرورية سارية لعامين.

هيونداي توسان موديل 2020

وتأتي هيونداي توسان موديل 2020 بعدد من التجهيزات تتضمن شاشة صغير الحجم تتوسط قمرة القيادة، مقود حركة متعدد الوظائف "مالتي فانكشن"، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، مكيف هواء، فرش جلد، نظام صوتي ترفيهي.

هيونداي توسان موديل 2020

وتضم السيارة هيونداي توسان موديل 2020 مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي "ضم"، جنوط رياضية، حساسات ركن خلفية، سبويلر رياضي اعلى ناحية الزجاج والذي يظهر بإطلالة معتمة، بالاضافة إلى وجود مصابيح ضباب على جانبي الصادم، واقطاب ثنائية ناحية السقف، وشبكة باللون الاسود متعددة الفتحات الهوائية.

هيونداي توسان موديل 2020

القدرات الفنية للسيارة هيونداي توسان موديل 2020

تعتمد هيونداي توسان موديل 2020 على ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء 6 غيار، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 130 حصانا عند 6300 لفة في الدقيقة، 161 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران عند 4850 لفة في الدقيقة.

هيونداي توسان موديل 2020

سعر السيارة هيونداي توسان موديل 2020

ظهرت السيارة هيونداي توسان موديل 2020 للبيع على الانترنت عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات بسعر يبلغ مليون و150 ألف جنيه.