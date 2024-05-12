تويوتا كورولا 2017 أوتوماتيك الفئة الثالثة.. بأفضل سعر للمستعمل

ظهرت السيارة تويوتا كورولا موديل 2017 للبيع على الانترنت، عبر احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، حيث تباع تحت مفهوم المستعمل بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 150 ألف كيلومتر.

مواصفات وتجهيزات تويوتا كورولا موديل 2017

وتتمتع السيارة تويوتا كورولا التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بحالة الفبريكا بالكامل من الداخل والخارج، بالاضافة إلى انتمائها للفئة الثالثة، والتي تضم باقة من التجهيزات منها، مثبت سرعة، حساسات ركن، مرايات جانبية كهربائية ضم، رينوت تحكم، انذار، نظام إيموبليزر ضد السرقة.

تويوتا كورولا موديل 2017

وتحتوي السيارة تويوتا كورولا موديل 2017 على مكيف هواء، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، نظام صوتي ترفيهي، مدخل AUX وUSB، مشغل اسطوانات، جنوط، قفل مركزي للابواب، ريموت تحكم، عدد 4 نوافذ كهربائية.

تويوتا كورولا موديل 2017

وتضم السيارة تويوتا كورولا موديل 2017 نظام الثبات الالكتروني، بالاضافة إلى فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية، ومصابيح ضباب جانبية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف "مالتي فانكشن".

تويوتا كورولا موديل 2017

القدرات الفنية للسيارة تويوتا كورولا موديل 2017

تأتي السيارة تويوتا كورولا موديل 2017 بقدرات فنية تتضمن محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، ويمكن لمحرك السيارة ضخ قوة إجمالية قدرها 120 حصان، بالاضافة إلى 154 نيوتن متر من عزم الدوران، وتستمد السيارة أوامر الحركة عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء، تعمل عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

تويوتا كورولا موديل 2017

سعر السيارة تويوتا كورولا موديل 2017

ظهرت السيارة تويوتا كورولا موديل 2017 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع للبيع على الانترنت بقيمة قدرها 700 ألف جنيه.