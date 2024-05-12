عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا كورولا 2017 أوتوماتيك الفئة الثالثة.. بأفضل سعر للمستعمل

تويوتا كورولا موديل
تويوتا كورولا موديل 2017

ظهرت السيارة تويوتا كورولا موديل 2017 للبيع على الانترنت، عبر احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، حيث تباع تحت مفهوم المستعمل بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 150 ألف كيلومتر.

أرخص سيارة 7 راكب "عائلية" .. تباع بهذه الأسعار

أخبار السيارات| أرخص عربة 7 ركاب.. وفر 170 ألف جنيه واشتر سيارة رياضية "كسر زيرو".. أسعار هيونداي توسان 2024

أرخص 5 سيارات "زيرو" في مصر .. اعرف الأسعار

أرخص سيارة أوتوماتيك موديل 2022 .. اعرف السعر

مواصفات وتجهيزات تويوتا كورولا موديل 2017

 

وتتمتع السيارة تويوتا كورولا التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بحالة الفبريكا بالكامل من الداخل والخارج، بالاضافة إلى انتمائها للفئة الثالثة، والتي تضم باقة من التجهيزات منها، مثبت سرعة، حساسات ركن، مرايات جانبية كهربائية ضم، رينوت تحكم، انذار، نظام إيموبليزر ضد السرقة.

تويوتا كورولا موديل 2017 

وتحتوي السيارة تويوتا كورولا موديل 2017 على مكيف هواء، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، نظام صوتي ترفيهي، مدخل AUX وUSB، مشغل اسطوانات، جنوط، قفل مركزي للابواب، ريموت تحكم، عدد 4 نوافذ كهربائية.

تويوتا كورولا موديل 2017 

وتضم السيارة تويوتا كورولا موديل 2017 نظام الثبات الالكتروني، بالاضافة إلى فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية، ومصابيح ضباب جانبية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف "مالتي فانكشن".

تويوتا كورولا موديل 2017 

القدرات الفنية للسيارة تويوتا كورولا موديل 2017

 

تأتي السيارة تويوتا كورولا موديل 2017 بقدرات فنية تتضمن محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، ويمكن لمحرك السيارة ضخ قوة إجمالية قدرها 120 حصان، بالاضافة إلى 154 نيوتن متر من عزم الدوران، وتستمد السيارة أوامر الحركة عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء، تعمل عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

تويوتا كورولا موديل 2017 

سعر السيارة تويوتا كورولا موديل 2017 

 

ظهرت السيارة تويوتا كورولا موديل 2017 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع للبيع على الانترنت بقيمة قدرها 700 ألف جنيه.

تويوتا كورولا موديل 2017 كورولا موديل 2017 تويوتا كورولا موديل 2017

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

شاهد رد فعل خالد الغندور بعد فوز الأهلي المثير على البلدية

متخافيش| ظهور مفاجئ لـ عمرو دياب وشيرين رضا في حفل زفاف ..شاهد

خناقة شوارع وألفاظ خارجة بين لاعب بلدية المحلة وعلي معلول | شاهد

تعليق مثير من شوبير بعد فوز الأهلي على بلدية المحلة

عودة الحظر .. تنبؤ مثير من ليلى عبد اللطيف قبل عيد الأضحى 2024

ما يعلم بيها إلا ربنا | انفعال إمام عاشور لسبب مثير

بطلة إعلان دقوا الشماسي في رمضان.. ملك الحسيني تحتفل بزفافها

موضوعات متعلقة

أرخص 5 سيارات فرنسية بالسوق المصري .. اعرف الأسعار والمواصفات

وفر 40 ألف جنيه.. اركب سيارة رياضية 2024 كسر زيرو

أرخص عربية أوتوماتيك موديل 2024 في مصر .. بهذا السعر

بأقل سعر.. اركب هيونداي النترا موديل 2010 أوتوماتيك

بدون أوفر برايس .. أسعار شيري تيجو 7 موديل 2024 في مصر

أكثر 5 سيارات "كروس أوفر" مبيعًا في السوق المصرية.. بالأسعار

أرخص سيارة 7 راكب "عائلية" .. تباع بهذه الأسعار

هيونداي النترا HD "هاي لاين" 2023 للبيع بأقل سعر

ترشيحاتنا

تظاهرات مناهضة لحكومة نتنياهو في تل أبيب ومواجهات عنيفة مع الشرطة| فيديو

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يفتح النار على نتنياهو بسبب غزة

حكم الدين الذي أسقطه البنك على المدين بسبب الوفاة.. دار الإفتاء ترد

كيف احتفلت نقابة الأطباء بيوم الطبيب المصري السادس والأربعون.. 50 صورة تكشف الأجواء

رئيس بلدية رفح الفلسطينية لدول العالم: عاملونا مثل البشر.. لنا حقوق في الحياة

أستاذ علوم سياسية: مصر رفضت التعامل مع إسرائيل فيما يتعلق بمعبر رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت.. نيكول سابا تثير الجدل بإطلالة ملفتة

مكياج جريء.. إنجي علي تستعرض جمالها على إنستجرام

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 12 مايو 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

الأكلات الشعبية.. طريقة عمل البصارة

فيديو

مقدم 16 ألف جنيه فقط.. شقق تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط ودون فوائد

في قصر تاريخي .. زفاف بطلة إعلان دقوا الشماسي

أغنية الباشا لصابر الرباعي تحصد المليون الأول بعد 24 ساعة

بدايات بسمة بوسيل | انطلاقة فنية رسمية تقلب موازين يوتيوب في يوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-