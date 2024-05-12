أسعار نيسان قشقاي موديل 2025 في مصر .. اعرف بكام

تقدم شركة نيسان عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، عدد كبير من اصداراتها داخل السوق المصري، ومنها النسخة الشهيرة قشقاي، والتي تنطلق محليًا عبر موديلات 2025، بالاضافة إلى تقديمها من خلال 4 فئات، وبأسعار رسمية تبدأ من مليون و406.500 جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية ومواصفات السيارة نيسان قشقاي موديل 2025

نيسان قشقاي موديل 2025

تجهيزات ومواصفات السيارة نيسان قشقاي موديل 2025

كاميرا خلفية.

حساسات ركن.

مثبت سرعة.

جنوط رياضية.

اضاءة LED.

اشارات جانبية بالمرايات.

اقطاب ثنائية نحيفة على جانبية السقف.

سبويلر خلفي.

زر تشغيل وايقاف المحرك.

بصمة خارجية.

مرايات جانبية كهربائية ضم.

نيسان قشقاي موديل 2025

شاشة ملونة تعمل باللمس.

عجلة قيادة "مالتي فانكشن".

مكيف هواء.

فتحة سقف بانوراما.

نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

نظام صوتي ترفيهي.

بلوتوث.

مدخل USB وAUX.

زجاج خلفي مظلل.

نظام إيموبليزر مانع للسرقة.

نيسان قشقاي موديل 2025

فرامل ABS وEBD وبرنامج الثبات الالكتروني ESP.

وسائد هوائية للحماية.

محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر.

سعة 1300 CC "تيربو".

قوة 148 حصان.

عزم الدوران 250 نيوتن متر.

ناقل حركة CVT أوتوماتيك.

زمن تسارع 8.9 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

استهلاك وقود 6.1 لتر لكل 100 كيلومتر.

نيسان قشقاي موديل 2025

أسعار السيارة نيسان قشقاي موديل 2025 الرسمية في مصر

أول فئة ACCENTA موديل 2025 بسعر 1,406,500 جنيه.

ثاني فئة ACCENTA 2T موديل 2025 بسعر 1,411,500 جنيه.

ثالث فئة TEKNA موديل 2025 بسعر 1,477,500 جنيه .

رابع فئة AT TEKNA 2T موديل 2025 بسعر 1,482,500 جنيه.