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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص عربية مستعملة موديل 2022 .. اعرف بكام

سوزوكي اسبريسو موديل
سوزوكي اسبريسو موديل 2022

تعتبر السيارة سوزوكي اسبريسو ارخص سيارة مستعملة بين موديلات 2022، والارخص سعرًا بين طرازات العام 2024 فئة الـ"زيرو"، حيث تمكنت تلك النسخة من اقتناص لقب "أرخص عربية في مصر".

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وظهرت احدى طرازات سوزوكي اسبريسو موديل 2022 للبيع على الانترنت، عبر احد المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، حيث تباع بحالة المستعمل بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 60 ألف كيلومتر.

سوزوكي اسبريسو موديل 2022 

وتتمتع السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 التي نتحدث عنها بمفهوم الفبريكا، سواء من الداخل أو الخارج، إلى جانب احتوائها على بعض التجهيزات منها حساسات ركن خلفية، جنوط، مكيف هواء يدوي، عجلة قيادة باور استيرنج.

سوزوكي اسبريسو موديل 2022 

وتضم السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 نظام صوتي ترفيهي، عداد رقمي، زجاج كهربائي للنوافذ الامامية، قفل مركزي للابواب، ريموت للتحكم، اشارات جانبية، وسائد هوائية، فرامل ABS مانعة للانغلاق.

سوزوكي اسبريسو موديل 2022 

وتأتي السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 بتصميم أمامي ذو مصابيح حادة، مع فتحات تهوية أمامية، وأبعاد خارجية بلغت 1520 مم للعرض، و3565 مم للطول الكلي، وبارتفاع يبلغ 1549 مم.

سوزوكي اسبريسو موديل 2022 

وتأتي السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 بارتفاع 180 مم للخلوص اي ارتفاع السيارة عن مستوى الارض، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 239 لتر، وخزان وقود سعة 27 لتر، بالاضافة إلى تصميم خارجي من فئة الهاتشباك ذات المظهر الرياضي.

سوزوكي اسبريسو موديل 2022 

ودعمت السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 بمحرك 1000 سي سي، يمكنه انتاج طاقة إجمالية قدرها 67 حصانا و90 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر ناقل سرعات يدوي مانيوال 5 غيار "دفع أمامي".

سعر السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 

ظهرت السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 للبيع على احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات بسعر يبلغ 320 ألف جنيه، وننصح ودومًا بإتباع عملية الفحص الفني الجيد، وذلك قبل شراء أي سيارة مستعملة.

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