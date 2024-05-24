أسعار كيا جراند سيراتو موديل 2024 في مصر.. صور

تقدم السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2024 بأسعار رسمية تبدأ من مليون و249.900 جنيه، ويتم طرحها محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات وهم LX FO و EX CAMوالثالثة HIGHLINE وبسعر رسمي يصل إلى مليون و449.900 جنيه.

وتعد السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2024 واحدة من اشهر سيارات السيدان المقدمة في السوق المصري، وتستمد قوتها من ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 نقلات، مع محرك سعة 1600 سي سي، 4 سلندر.

كيا جراند سيراتو موديل 2024

ويمكن لمحرك السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2024 انتاج قوة إجمالية قدرها 130 حصان و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية قدرها 11.6 ثانية.

كيا جراند سيراتو موديل 2024

ويصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر في الساعة، وزودت بعدد من التجهيزات بمرايات جانبية "ضم"، كاميرا خلفية، حساسات سرعة، فتحة سقف كهربائية، مثبت سرعة، انذار مانع للسرقة، قفل مركزي للابواب، ريموت تحكم.

كيا جراند سيراتو موديل 2024

وزودت السيارة بنظام صوتي ترفيهي، وشاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية، مقود حركة مالتي فانكشن، بصمة، بلوتوث، مدخل AUX و USB، وسائد هوائية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني EBD.

كيا جراند سيراتو موديل 2024

اسعار كيا جراند سيراتو موديل 2024 الرسمية

الفئة الأولى LX FO 2024 بسعر 1,249,900 جنيه.

الفئة الثانية EX CAM 2024 بسعر 1,379,900 جنيه.

الفئة الثالثة HIGHLINE 2024 بسعر 1,449,900 جنيه.