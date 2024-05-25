مصلحة الضرائب تعلن إنشاء منصة رقمية لتقديم كافة الخدمات للمواطنين

كشف أنور فرج، المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية، تفاصيل إنشاء منصة رقمية لتقديم الخدمات الضريبية.

وأوضح فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن مصلحة الضرائب إلتحقت بركب التحول الرقمى.

الخدمات

وأوضح المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية، أن المصلحة تقوم بإنشاء منصة رقمية لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل مبسط وميسر.

وأكد أنور فرج، المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية أن إكافة الخدمات التي يحتاجها المواطن ستكون على المنصة، وحاليا في مرحلة التجهيزات والإعداد لتدشين المنصة وتوفير كافة الخدمات عليها.