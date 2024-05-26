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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. مسيرات واحتفالات أهلاوية تجوب شوارع الغربية ابتهاجا باللقب الأفريقي

احتفالات الأهلاوية
احتفالات الأهلاوية بالفوز بالنهائي الأفريقي

خرجت العشرات من المسيرات من أنصار ومؤيدي النادي الاهلي منذ قليل ابتهاجا بالنصر وتحقيق البطولة الأفريقية علي حساب نادي الترجي التونسي لسنة 2024م علي مستوي قري ومراكز المحافظة.

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وردد المشاركون في المسيرات هتافات احتفالية رافعين رايات وإعلام حمراء اللون معبرين عن فرحتهم الغامرة بالتحقيق لقب البطولة الثانية عشر .

وكانت  محافظة الغربية شهدت زحف العشرات من الاتوبيسات المقلة لجماهير النادي الاهلي صباحا لدعم ومؤازرة فريقها في النهائي الأفريقي ضد نظيره الترجي التونسي في الثامنة من مساءاليوم  باستاد القاهرة سعيا في الحصول علي البطولة 12.

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وحرص الجماهير على ارتداء تي شيرتات ورفع الرايات الحمراء اللون  وسط ترديد هتافات “اهلي يا افريقيا ..فريق عظيم كلنا معاك ووراك "و" بروح وبالدم افريقيا مش هتروح ..كلنا معاك يا اهلي ..فريق عظيم " .

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