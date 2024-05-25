برلماني: المواطن يحصل على الكهرباء بأقل من سعرها الحقيقي بـ3 أضعاف

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الاسكندرية، وعضو مجلس الشيوخ، إن المواطن يحصل على الخبز بـ5 قروش، رغم أنه يكلف الدولة 120 قرشًا، كما أن المواطن يحصل على الكهرباء بسعر أقل من سعرها الحقيقي بـ3 أضعاف، وهذه الحقائق يجب أن يعلمها المواطن بشكل جيد.



وتابع "زايد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten""، مساء السبت، أن المواطن البسيط لديه تصور بأن الدولة قادرة على فعل أي شيء، مثل استمرار صرف الخبز بهذه الأسعار بدون مشاكل، مشيرًا إلى أن تدفق المعلومات الحقيقية للمواطن يجب أن يكون حقيقي، حتى يكون المواطن على ثقة بأن كل ما يصدر عن الدولة صادق.



