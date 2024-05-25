برلماني : مشكلة مصر ليست اقتصادية بل في عدد السكان

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، وعضو مجلس الشيوخ، إن الكثير ينظر إلى المجتمع المصري على أنه يتراجع، وهذا ليس صحيحا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية في كافة المستويات في تقدم حتى في الملف الاقتصادي.

وعقب زايد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten""، مساء السبت، المشكلة ليست في الاقتصاد، ولكن المشكلة في عدد السكان، فالاقتصاد المصري قوي، ولكن التحديات كبيرة جدًا" .



وتابع: أن مصر حققت خلال الفترة الأخيرة إنجازات ضخمة في التنمية، مشددًا على ضرورة تماسك الشعب المصري، وهذا لن يحدث إلا من خلال الوعي بحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية ، معقبًا: "الذي يقلق ليس انخفاض الوعي، ولكن ما يحدثه من تباعد مجتمعي".

استراتيجية إعلامية



وأشار إلى أن المجتمع المصري تغير وتبدل بالجملة، ومختلف عن المجتمع الذي كان متواجدًا في الستينات، ولذلك من الضروري وجود استراتيجية إعلامية مختلفة عن الماضي لنشر الوعي.